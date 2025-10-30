La empresa lanzó una convocatoria laboral para incorporar un asesor o asesora técnica de obra. Se valorará la experiencia en ventas y la disponibilidad full time.

La firma Pirka San Juan anunció una nueva oportunidad laboral dirigida a profesionales con perfil comercial y experiencia en ventas. La búsqueda está orientada a cubrir el puesto de asesor/a técnico/a de obra, con incorporación inmediata y jornada completa.

Entre los requisitos principales, la empresa especifica que las personas interesadas deben tener entre 30 y 50 años, contar con movilidad propia condición excluyente y disponibilidad full time.

Publicidad

Asimismo, se valorará especialmente la experiencia comprobable en ventas, en sectores como seguros, productos financieros, tiempo compartido, telefonía celular, electrodomésticos y venta en frío.

Las y los postulantes deberán enviar su currículum vitae, acompañado de foto actual, referencias laborales comprobables y remuneración pretendida (excluyente) al correo electrónico: consultorarrhh201@gmail.com.

Publicidad

Desde la empresa destacaron que buscan un perfil proactivo, con habilidades comunicacionales, orientación a resultados y capacidad para gestionar relaciones con clientes en el ámbito técnico-comercial.