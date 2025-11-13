Poblete y Quiroga se le plantan a Rueda: Las bloquistas que eligen al PJ

La estrategia del presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, de sellar la alianza con el oficialismo provincial y abandonar la histórica pertenencia al peronismo, enfrenta una fuerte resistencia desde las bases territoriales. Las concejalas Marina Poblete de Caucete y Sandra Quiroga de 25 de Mayo se han convertido en la cara visible de esta oposición interna, plantándose de manera rotunda ante las directrices de Rueda y ratificando su compromiso con el Partido Justicialista (PJ).

El desafío no se limita a la retórica; las concejalas han llevado su postura al plano de los hechos. Ambas fueron noticia por "plantarse al presidente Luis Rueda" y negarse a aceptar la sociedad con el frente orreguista. Lejos de moderar su posición, las legisladoras "redoblaron esa intención y se mostraron en actos de celebración tras las Legislativas 2025" junto a figuras prominentes del peronismo, como Cristian Andino y Juan Carlos Quiroga Moyano, presidente del PJ.

Este gesto público subraya su decisión de sostener los acuerdos con el PJ que lograron en el 2023. La concejal caucetera Marina Poblete ha sido la más contundente a la hora de marcar los límites a la cúpula bloquista. Poblete se plantó firmemente en su banca y desautorizó la maniobra del partido Bloquista, asegurando que se mantendrá fiel al bloque oficialista municipal que lidera Romina Rosas.

La edil no solo reafirmó su permanencia en el bloque oficialista hasta el último día de gestión, sino que también apuntó directamente a aquellos que intentan forzarla a cambiar de camino