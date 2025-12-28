El Gobierno nacional volvió a poner en agenda la aclaratoria de la Ley de Glaciares y le dio una señal concreta al sector minero y a las provincias cordilleranas. El presidente Javier Milei confirmó que, a partir de febrero, el proyecto será uno de los primeros en ingresar a la Cámara de Diputados para su tratamiento en el marco de las sesiones extraordinarias, con el objetivo de avanzar en su aprobación.

La iniciativa busca aclarar los alcances de la normativa vigente y otorgar a las provincias la potestad de determinar qué zonas deben ser consideradas periglaciares, un punto central que desde hace años genera tensiones entre el desarrollo minero y el esquema de restricciones ambientales. Para San Juan, con una economía fuertemente ligada a la minería, el avance de esta ley es observado como un paso clave para destrabar inversiones.

En declaraciones recientes en Radio Mitre, Milei dejó en claro que, tras la aprobación del Presupuesto y de la ley tributaria, el Ejecutivo nacional inicia una nueva etapa en su agenda legislativa. En ese marco, enumeró una serie de prioridades inmediatas que el oficialismo buscará impulsar en el Congreso. Entre ellas mencionó la reforma laboral —que ya cuenta con dictamen—, una nueva ley de glaciares que redefine el rol de las provincias en la delimitación de zonas periglaciares, y una reforma tributaria de mayor alcance.

El Presidente también anticipó que el paquete de iniciativas incluirá modificaciones para endurecer el Código Penal, en línea con su discurso de orden y seguridad, y confirmó que el oficialismo intentará retomar proyectos que no lograron avanzar en instancias anteriores. Uno de ellos es la ley de ficha limpia, que apunta a impedir que personas con condenas judiciales accedan a cargos electivos. “Es mentira que estaban los votos; ahora vamos a volver a insistir”, sostuvo Milei, al explicar que el Gobierno volverá a impulsar la iniciativa.

La aclaratoria de la Ley de Glaciares se inscribe, además, en una hoja de ruta más amplia que el Presidente denominó “el Consejo de Mayo”, un conjunto de reformas estructurales que el Ejecutivo pretende dejar encaminadas durante el período de sesiones extraordinarias y profundizar en las ordinarias de 2026. En ese esquema, la redefinición del marco normativo para la actividad minera aparece como uno de los ejes estratégicos, junto con cambios laborales, fiscales y políticos.

Milei también adelantó que el año próximo enviará una nueva Ley de Bases, y aseguró que su administración está dispuesta a construir las alianzas parlamentarias necesarias para sostener su programa. “Vamos a trabajar la política que sea necesaria para avanzar en la agenda de la libertad”, afirmó, dejando en claro que el oficialismo buscará acuerdos para lograr las mayorías requeridas en el Congreso.

Con este anuncio, el Gobierno nacional reaviva un debate sensible que impacta de lleno en las provincias mineras. En San Juan, la confirmación de que la aclaratoria de la Ley de Glaciares será tratada en febrero refuerza las expectativas del sector, que considera que una definición clara sobre el área periglaciar es indispensable para dar previsibilidad jurídica y avanzar con nuevos proyectos. El tratamiento legislativo que se avecina promete reabrir una discusión de alto voltaje político, ambiental y económico.