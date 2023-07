Por estos días se vienen realizando en San Juan las negociaciones paritarias entre el Gobierno y los sindicatos docentes. En estas se definirá cómo será la recomposición del salario. En medio de este proceso ya lleva varias semanas, los profesionales de la educación que se identifican como autoconvocados porque no tienen afiliación gremial, tomaron una determinación sobre la necesidad de hacer o no paro durante los próximos días.

De acuerdo a lo que comenzó a circular este viernes en las redes sociales y teléfonos de autoconvocados, al menos por el momento, no están pensando en hacer paro. Esta determinación llega después luego de que hace pocos días se estuviese hablando de ir a paro por dos días como una forma de "presionar" para conseguir la mejor recomposición posible.

Ahora con el paso de los días y con el devenir de la negociación, los autoconvocados resolvieron no parar a la espera de que haya definiciones de la negociación salarial que está en marcha.

Esta determinación que tomaron los autoconvocados se compartió con los trabajadores en un flayer en el que justifican los por qué de esta determinación. En el texto que se viralizó reconocieron que hasta la mañana de este jueves había una "tendencia" en las escuelas de ir al paro.

Sin embargo, aclararon que al ver los puntos que se plantearon en el plenario de UDAP, la mayoría opinó que "es prudente" esperar a la nueva reunión paritaria del martes para saber que se define.

En el mismo texto reconocen que además tienen otro motivo para pensar en no parar: "Ir a paro con poca convocatoria no suma a la negociación", dijeron. Antes de terminar, aseguran que si el martes no hay una respuesta que consideren favorable, están dispuestos a "salir todos a la calle".

El Gobierno de San Juan convocó a una nueva reunión paritaria a los representantes de los trabajadores de la educación para hacerles una nueva oferta. La reunión se pautó para el martes 1 de agosto y allí se espera que los funcionarios brinden una respuesta a las solicitudes de UDAP, AMET y UDA que insisten en la incorporación del G33 al básico.

La última cita terminó con el compromiso de los representantes del gobierno de responder si aceptaban que el Salario Mínimo Garantizado iniciara en $214.500, como lo piden los gremios y adelantar a julio el aumento del 10% pautado para septiembre. Es decir, que en el próximo cobro lo depositen con el 71% de recomposición completo que ser acordó en marzo pasado.

El mensaje de autoconvocados