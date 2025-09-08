El próximo lunes 29 de septiembre, supermercados, mayoristas y shoppings de todo el país permanecerán cerrados durante 24 horas con motivo del Día del Empleado de Comercio. Esta fecha, que originalmente corresponde al 26 de septiembre, se traslada este año al lunes siguiente por acuerdo entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias.

El objetivo del corrimiento es facilitar la organización interna del sector y generar un fin de semana largo para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. La jornada tiene carácter de feriado nacional para los empleados de comercio, quienes tienen derecho a no trabajar sin pérdida de salario o a cobrar el doble en caso de hacerlo.

La medida impactará especialmente en grandes cadenas, como supermercados, mayoristas y shoppings. Sin embargo, los pequeños negocios de barrio, atendidos por sus dueños o familiares, no están alcanzados por la obligación de cerrar y podrán decidir abrir con normalidad.

Ante este panorama, se recomienda a los consumidores planificar con anticipación las compras, ya que los grandes establecimientos no prestarán servicio durante ese día.