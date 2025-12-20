El Mercado Común del Sur (Mercosur) emitió un comunicado de fuerte tono crítico contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, señalando preocupaciones por el respeto a la institucionalidad, la democracia y el cumplimiento de compromisos regionales.

El texto del bloque también se inscribe en un momento de alta tensión con Estados Unidos, luego de que Washington intensificara sanciones y acciones contra buques petroleros sancionados frente a las costas venezolanas, lo que ha generado fricciones diplomáticas y un debate sobre la soberanía y la aplicación de penalidades internacionales.

En su declaración, los países del Mercosur subrayaron la importancia de preservar los valores democráticos y el Estado de Derecho en la región, al tiempo que expresaron su expectativa de que Venezuela avance en procesos que garanticen la participación política y el respeto a la Constitución.

El comunicado fue avalado por los ministros de Relaciones Exteriores de los estados parte del bloque durante la última reunión del Consejo del Mercado Común, donde se analizó la situación regional, los desafíos económicos y las implicancias de la presión externa sobre asuntos internos de países del continente.

El pronunciamiento también fue interpretado por analistas como una muestra de que el Mercosur busca distanciarse de políticas autoritarias y fortalecer su rol como actor regional comprometido con la democracia, aunque algunos gobiernos miembros mantienen vínculos económicos o políticos con Venezuela que complejizan las posturas.

La dureza del comunicado se destaca en un contexto internacional marcado por críticas cruzadas entre Caracas y gobiernos occidentales, en particular Estados Unidos, cuya política de sanciones a sectores claves de la economía venezolana (especialmente la petrolera) ha generado respuestas oficiales, defensas de soberanía y contrapuntos en foros multilaterales.

La declaración del Mercosur se da además en momentos en que el bloque intenta consolidar su posición geopolítica en América Latina, promover la integración económica y buscar salidas conjuntas a desafíos compartidos, como la crisis migratoria, la inseguridad regional y las variaciones de producción energética.