Ignacio “Nacho” Fernández, histórico mediocampista de River Plate, se despidió formalmente del club antes de firmar su contrato con Gimnasia y Esgrima La Plata, club con el cual acordó su vinculación para la próxima temporada.

El volante, pieza clave en distintos títulos obtenidos por el Millonario, mantuvo un emotivo encuentro con parte del plantel y la dirigencia para cerrar su ciclo en River, club donde se consolidó como uno de los referentes del mediocampo y del estilo de juego que caracterizó al equipo en los últimos años.

En sus palabras de despedida, Fernández remarcó el afecto que lo une a la institución y a los hinchas millonarios, y señaló que su pase a Gimnasia representa “volver a casa”, haciendo referencia a sus raíces y a la conexión especial que tiene con La Plata.

River Plate, por su parte, reconoció la trayectoria de Nacho dentro del club y destacó su importancia en los éxitos deportivos recientes, al tiempo que le deseó el mejor de los éxitos en su nueva etapa profesional.

Aunque resta formalizar la firma del contrato con Gimnasia y el anuncio oficial por parte del club platense, se espera que Fernández se incorpore al plantel a la brevedad para comenzar la pretemporada bajo las órdenes del cuerpo técnico conducido por Néstor Gorosito.

El mediocampista, quien supo brillar en River con actuaciones memorables en torneos locales e internacionales, cerrará así un ciclo importante en su carrera para dar paso a una nueva etapa en el fútbol argentino, sumándose a un club que siempre lo tuvo en alta consideración.