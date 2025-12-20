La presencia de Shakira en Uruguay en la previa de sus shows generó un intenso revuelo mediático, después de que trascendiera que la cantante podría estar hospedándose en una residencia ligada al empresario argentino Antonio de la Rúa, con quien mantuvo una relación prolongada durante más de una década.

La información empezó a circular tras una primicia del periodista Ángel de Brito, quien afirmó que la intérprete habría pasado varios días en “La Colorada”, una finca ubicada en José Ignacio, cerca de Punta del Este, tradicional refugio que la artista conocía de su época de pareja con De la Rúa.

La elección de ese lugar para su descanso, que coincide con la etapa sudamericana de su actual gira mundial, dio pie a múltiples versiones sobre un posible reencuentro sentimental o una revitalización de la relación entre ambos, aunque ninguna de las partes ha confirmado oficialmente estas especulaciones.

Además de los dichos sobre la estancia en la propiedad familiar, distintos reportes de prensa señalaron que durante este período también se habría registrado la presencia de miembros del entorno de De la Rúa cerca de eventos vinculados a la cantante, alimentando así las conjeturas sobre una mayor cercanía entre la artista y su ex pareja.

El foco mediático se intensificó por la historia compartida entre Shakira y Antonio de la Rúa, quienes fueron pareja y colaboradores profesionales durante muchos años, y su relación marcó una etapa importante en la carrera internacional de la cantante. Aunque la relación terminó hace más de una década, los rumores de acercamientos recurrentes se reactivan cada vez que coinciden en contextos cercanos geográficamente o en eventos públicos.

Hasta el momento no hay confirmación oficial de que la estadía de la cantante obedezca a una reconciliación amorosa, ni de que Antonio de la Rúa tenga un rol formal en su equipo actual, más allá de las versiones que circulan en medios y redes.