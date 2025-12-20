El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para este sábado 20 de diciembre por tormentas de variada intensidad en San Juan. El aviso alcanza a los departamentos 25 de Mayo, Caucete, San Martín y Valle Fértil, donde se esperan precipitaciones intensas en cortos períodos.

Según el reporte oficial, las lluvias podrían dejar acumulados de entre 20 y 40 milímetros, con la posibilidad de superar esos valores en sectores puntuales. Las tormentas estarían acompañadas por ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora y por caída de granizo, lo que podría generar complicaciones en la circulación y en actividades al aire libre.

Ante este escenario, se recomienda extremar precauciones, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso, donde las lluvias intensas podrían provocar anegamientos temporarios. Las autoridades sugieren mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Para el domingo, el SMN anticipa una jornada inestable, con cielo mayormente nublado y lluvias durante gran parte del día. Hacia el mediodía se prevé la rotación del viento al sector sur, mientras que no se descartan chaparrones por la mañana y tormentas aisladas durante la tarde y la noche. La temperatura máxima estimada es de 33ºC.