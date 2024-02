¿Por quién apuesta? Jon Jones y su predicción sobre Anthony Joshua vs. Francis Ngannou

El excampeón de Peso Semipesado de UFC, Jon Jones, expresó su apoyo hacia Francis Ngannou mientras se prepara para su enfrentamiento de boxeo contra Anthony Joshua el 8 de marzo en Arabia Saudita. Aunque ahora compiten en promociones diferentes, "Bonny" respalda al camerunés en este nuevo desafío, destacando su admiración por el camino que ha recorrido en su vida.

Jones elogió la valentía y determinación de Ngannou, quien previamente sorprendió al mundo del boxeo al enfrentarse a Tyson Fury en su debut profesional, y ahora se enfrenta a Joshua en su segunda pelea en este deporte. "Aprecio mucho a Francis y estoy apoyando su éxito en esta nueva etapa de su carrera", afirmó el campeón de Peso Pesado de UFC durante la cartelera PFL vs. Bellator.

Publicidad

"Francis es una persona maravillosa y valiente. Estoy apoyando a Francis", agregó. A pesar de su respaldo a Ngannou, Jones reconoció el talento y la experiencia de Joshua en el boxeo, destacando su respeto por el británico y su impresionante trayectoria. "Anthony Joshua ha estado haciendo esto desde que era un niño, y simplemente respeto lo que ha logrado", señaló Jon.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Más palabras de Jon Jones

Sumado a eso, el estadounidense comentó: "Si tuviera que apostar, pondría mi dinero en Anthony Joshua, pero apoyo a Francis Ngannou". Jones también abordó su futuro en las Artes Marciales Mixtas mientras se recupera de una lesión en el músculo pectoral, expresando su confianza en sus habilidades para enfrentar a Stipe Miocic y a Tom Aspinall en el futuro.

Aunque aún no hay una fecha confirmada para su regreso al octágono, Jones está seguro de que continuará enfrentando nuevos desafíos y persiguiendo sus objetivos en el deporte. Con respecto a su legado en las MMA, optó por dejar que su trabajo hable por sí mismo y no se preocupó por tratar de influir en la opinión de los demás. "Mi trabajo habla por sí solo. Nunca he perdido una pelea. Dejaré que mi legado hable por mí", sentenció.