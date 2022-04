Precios Cuidados: San Juan busca llegar a comercios barriales con 60 productos básicos más baratos

Desde el Ministerio de Producción buscan hacer acuerdos con comercios barriales para que puedan ofrecer una serie de productos de Precios Cuidados, pero con valores menores a los que tienen en ese programa. La iniciativa la implementaron el lunes en el país, pero en cada provincia se debe acordar con los comerciantes el procedimiento y eso es lo que están evaluando ahora acá.

“Se está haciendo un análisis, vamos a empezar a trabajar la semana que viene. La idea es llegar a un acuerdo y poder ofrecerles mejores precios a los sanjuaninos”, dijo a DIARIO HUARPE la secretaria de Industria y Comercio, Adriana Vargas.

Desde el área ya están trabajando en la implementación de estos precios en comercios de cercanía, pero aún no hay una fecha establecida del comienzo.

Se trata de productos de la canasta básica, de los 1700 que tiene Precios Cuidados, sólo 60 estarían en los comercios de cercanía, entre ellos se pueden incluir productos regionales. La diferencia que habrá con el programa nacional es que, en esta ocasión, se trata de acuerdos voluntarios a los que cada comercio de cercanía, de barrio, almacenes o supermercados barriales o más chicos pueden adherir, pero no será obligatorio que lo hagan.

“Están dentro de Precios Cuidados, pero van a tener un precio diferencial en los comercios de cercanía”, explicó Vargas.

Este programa incluye artículos de higiene personal, limpieza del hogar, alimentos y bebidas. Como los comercios participan de forma optativa, el control que harán pasará por no permitir que los productos se vendan a un precio no establecido.

Control de Precios Cuidados

En el caso de los Precios Cuidados, que rigen en supermercados, desde Defensa al Consumidor se encargan del control y la fiscalización para que se cumplan. Si bien son 1700 los que forman parte del programa, en la provincia sólo hay 1300.

No obstante, Vargas explicó que “que no estén algunos productos en los supermercados no significa que haya desabastecimiento. Quizás no están porque ese supermercado no tiene un acuerdo con la cadena ya que cada uno trabaja con marcas o proveedores”.

Mes de Pascuas de Elegí Bien, Comprá Mejor

Desde la Secretaría de Industria, Comercio y Servicios lanzaron el Mes de Pascuas que inició el 11 de abril y se extenderá hasta el día 24. En esas fechas habrá pescaderías, fábricas de pastas, supermercados, panaderías, chocolaterías, vinoteca, cafeterías, entre otros comercios, que ofrecerán promociones y descuentos.

Además, en cada uno de los locales colocarán urnas para que los clientes que compren participen de un sorteo que se hará el 2 de mayo. El primer y el segundo premio son vouchers de dos noches de alojamiento para dos personas, desayuno incluido, en Valle Fértil y en Iglesia. Mientras que, del 3° al 12° cupón ganador obtendrán como premio una canasta con productos Origen San Juan.