El sector agropecuario ha visto el fin prematuro de la quita de retenciones. La medida, que eliminaba los Derechos de Exportación, tenía vigencia hasta el 31 de octubre, o hasta que las DJVE llegaran a la cifra de u$s7.000 millones. Este tope se alcanzó este miércoles.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fue la entidad encargada de comunicar la novedad. ARCA informó que las exportaciones del sector agropecuario ya alcanzaron los u$s7.000 millones, el tope fijado por el Gobierno.

Publicidad

En su comunicado, ARCA especificó que “Se ha alcanzado la registración del cupo de siete mil millones de dólares previsto por el decreto 682/2025”. Por consiguiente, la opción de registro de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) que se encuentren amparadas por el beneficio del citado decreto ha sido dada de baja.