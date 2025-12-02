El Gobierno nacional aceleró esta semana las gestiones políticas para asegurar la aprobación del Presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias. Con la instrucción directa del presidente Javier Milei, el ministro del Interior, Diego Santilli, emprendió una nueva gira federal y encabezó reuniones en la Casa Rosada con el objetivo de sumar respaldos clave en Diputados y el Senado.

La primera escala fue en Corrientes, donde Santilli mantuvo un encuentro con el gobernador radical Gustavo Valdés. Según el Ministerio del Interior, ambos coincidieron en la necesidad de avanzar con la aprobación del Presupuesto y en la relevancia de impulsar la reforma impositiva y la modernización laboral que promueve el Ejecutivo. El jueves, el ministro recibirá al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el viernes será el turno del pampeano Sergio Ziliotto, uno de los mandatarios peronistas que aceptó la convocatoria del Presidente tras las elecciones.

El Gobierno también apunta a reconfigurar la dinámica interna del PJ. Ziliotto forma parte del grupo de gobernadores (junto a Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Gerardo Zamora) que el oficialismo considera fundamental para fracturar el bloque opositor y garantizar el avance de sus reformas. Mientras algunos ya rompieron filas para integrarse a espacios como Innovación Federal o Independencia, otros evalúan sumarse a interbloques propios y distanciarse del liderazgo de Unión por la Patria.

Si esa reconfiguración se concreta, La Libertad Avanza podría alcanzar la primera minoría, ya que sus 94 bancas se potenciarían con recientes incorporaciones del PRO, entre ellas Verónica Razzini y Alejandro Bongiovanni, además del próximo ingreso de Lorena Petrovich.

En total, Santilli ya mantuvo encuentros individuales con 15 de los 20 gobernadores que asistieron previamente a la reunión con Milei en la Casa Rosada. Las citas se reparten entre Buenos Aires y las provincias, donde el ministro recoge reclamos sobre rutas, deudas previsionales, obras paralizadas y demandas presupuestarias.

Aún restan reuniones con Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), este último uno de los más críticos sobre la falta de respuestas del Gobierno a necesidades de su provincia. En paralelo, los mandatarios Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) permanecen al margen del diálogo con la Casa Rosada.

Mientras tanto, el oficialismo mantiene el escenario parlamentario como su principal foco. Tras su triunfo nacional, Milei anticipó que el nuevo Congreso será “el más reformista de la historia”, expectativa que la Casa Rosada busca consolidar con esta ofensiva política para ordenar apoyos y evitar sorpresas durante las sesiones extraordinarias.