En medio de noticias de avances de distintos proyectos mineros en San Juan, de inversiones millonarias en dólares bajo el RIGI, agenda oficial y empresaria para generar mayores inversiones del sector, un grupo de proveedores del departamento Iglesia se cansó de ser dejado de lado y resolvió realizaron un acampe frente a las oficinas del proyecto Vicuña, demandando que sean considerados y así generar trabajo para los mismos iglesianos.

El pasado miércoles 27, estos proveedores, conformados por empresarios y comerciantes de la zona, conformaron el Movimiento Legítimo Territorial de Proveedores Iglesianos y realizaron el acampe como medida de reclamo. En diálogo con RADIO MITRE 95.1, Ítalo Navarro de Lavandería Iglesia – IWS Mining, explicó que “estamos defendiendo la postura del rubro, que se haga en el departamento y no allá en Capital. Creemos que debería darse trabajo acá, a la empresa”. A su vez, contó que desde hace cinco años vienen pidiendo por un lugar.

Publicidad

El gazebo que se montó para el acampe de los proveedores iglesianos. (Foto: gentileza).

“Pedimos un contrato directo o una fracción de esto para que nosotros podamos trabajar seguros y tampoco quedemos atados a la suerte de las empresas oferentes más grandes o competir con empresas que no son de la provincia, que no son del país. Creo que eso pone en riesgo, el tela de juicio, el circuito económico departamental y de la provincia”, aseveró.

Navarro explicó que hubo una primera reunión que no llegó a buen puerto, ya ambos sectores defendieron su postura. “Ahora estamos esperando un llamado, no se han hecho presente las autoridades. Los vamos a esperar, hoy, mañana, pasado, lo que haga falta”, dijo en relación con el acampe.

“Esto es un reclamo pacífico y tenemos el apoyo de la comunidad iglesiana”, aseguró el proveedor iglesiano y reiteró que contingente que reclama no está en contra de la competencia. “Nuestro pedido es que tengan un poco más de cuidado y respeto hacia los proveedores iglesianos, que ya tienen empresas o emprendimientos trabajando. Queremos que nos tengan en cuenta a la hora de dar trabajo”

Publicidad

En relación con esto, Navarro contó una limitante que se les presenta a la hora de presentarse y son los presupuestos: “Muchos quedan afuera por estas cuestiones. Si a mí me limitan con los presupuestos y no me dan el aval de trabajar directo o algo parecido, no tengo oportunidad de hacer un salón, inversiones, adquirir movilidades, hacer entregas al campamento. No nos están cuidando y nos están marginando, eso no es desarrollo”.

“Hay mucha gente que ha invertido, que se está moviendo y quiere ser proveedor”, explicó Navarro, que busca que por primera vez le den un lugar en la actividad. “Soy prominero, mi padre y mi madre nos han criado con la minería así que tenemos a la minería en la sangre y queremos ser parte”, aseguró.

Publicidad

Dato

Al momento de publicada esta no hubo más contacto con la empresa minera, ni tampoco se acercaron desde el municipio de Iglesia o del Gobierno provincial para hablar.