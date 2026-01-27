La envidia es una emoción frecuente, aunque pocas veces se expresa de manera directa. A menudo se manifiesta a través de ciertos comportamientos y actitudes que, con el tiempo, pueden impactar negativamente en el bienestar emocional de quienes la sufren.

La psicóloga Silvia Severino, a través de su cuenta de TikTok (@silviaseverinopsico), señaló cuatro señales claras de envidia que conviene reconocer para proteger la salud mental.

Publicidad

La primera es la imitación constante. Copiar tu forma de vestir, hablar o hábitos no siempre refleja admiración; puede ser una forma inconsciente de acercarse a lo que percibe como tu éxito.

La segunda señal es la difamación. Hablar mal de ti, exagerar errores o difundir información sesgada busca restar confianza en tus capacidades, revelando más sobre la inseguridad de la persona que sobre ti.

Publicidad

Otra conducta que indica envidia es minimizar tus logros. Restar valor a tus éxitos o cuestionar tus capacidades funciona como un mecanismo de defensa para equilibrar su autoestima, y reconocerlo ayuda a no interiorizar críticas injustas.

Finalmente, la cuarta señal es la alegría ante tus fracasos. Quien se muestra satisfecho con tus tropiezos demuestra toxicidad y puede generar inseguridad o desconfianza, por lo que mantener distancia resulta recomendable.

Publicidad

Convivir con personas envidiosas puede generar inseguridad, ansiedad y autocrítica, afectando la autoestima y el aislamiento social. Los especialistas recomiendan establecer límites claros, buscar apoyo en el círculo cercano y fortalecer la confianza en uno mismo. Reconocer estas señales contribuye a cuidar la salud emocional y evitar relaciones dañinas.