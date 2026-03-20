Realizar apenas 90 segundos diarios de actividad física intensa puede marcar una diferencia clave en la salud del corazón, según revelan estudios recientes que ponen el foco en combatir el sedentarismo con pequeños esfuerzos cotidianos.

La evidencia científica indica que estos breves períodos de ejercicio vigoroso (como subir escaleras, cargar bolsas o caminar a paso acelerado) pueden reducir de manera significativa el riesgo de infarto y otras enfermedades cardiovasculares. Incluso, investigaciones citadas señalan que la probabilidad de sufrir un evento cardíaco puede disminuir casi a la mitad con este tipo de hábitos.

El concepto se basa en lo que los especialistas llaman “actividad física vigorosa no estructurada”, es decir, movimientos intensos que se realizan en la vida diaria sin necesidad de una rutina formal de entrenamiento. En ese sentido, acumular entre dos y seis minutos diarios de este tipo de ejercicio se asocia con hasta un 50% menos de mortalidad cardiovascular.

Los expertos advierten que el principal enemigo es el sedentarismo, responsable de una porción significativa de muertes a nivel mundial. Por eso, remarcan que cualquier movimiento suma y que incluso lapsos muy cortos pueden generar beneficios concretos para la salud.

Si bien organismos como la Organización Mundial de la Salud recomiendan entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física, nuevas investigaciones demuestran que pequeñas dosis diarias también tienen impacto positivo, especialmente en personas con rutinas muy sedentarias.

De esta manera, acciones simples como elegir las escaleras en lugar del ascensor o caminar con mayor intensidad durante unos minutos al día aparecen como herramientas accesibles para mejorar la salud cardiovascular sin necesidad de grandes cambios en la rutina.