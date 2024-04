Como viene siendo costumbre de la nueva gestión que encabeza el gobernador Marcelo Orrego, este martes 9 de abril vuelven a reunirse en una nueva paritaria los gremios docentes (UDA, UDAP y AMET) con representantes del Gobierno de San Juan, y dónde dicha negociación se hace extensiva a todos los empleados estatales. En esta oportunidad, los funcionarios llevarán una propuesta que ya advierten será menor a la inflación de marzo que dará a conocer el Indec. La caída de la recaudación en la provincia es determinante para la oferta que se conocerá oficialmente el martes.

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Roberto Gutiérrez, fue el que afirmó que “en cuanto a porcentaje, no creo que se pueda repetir lo que se ha venido dando en febrero y marzo”. Esta aseveración es importante antes del inicio de la negociación, ya que confirma que el ofrecimiento del Gobierno no alcanzará el 15% de aumento del mes pasado y que incluso no igualaría el porcentual de incremento de precios de marzo que dará a conocer el Indec esta semana.

El funcionario fue más allá y afirmó que “lo más seguro es que la oferta de aumento estará entre el 8% al 9% para los salarios de abril de todos los estatales. Esta cifra surge porque el ministro de Economía ya adelantó en DIARIO HUARPE que “lo que ofertemos de ahora en adelante estará sujeto al nivel de recaudación, índice que está a la baja debido a la crisis económica nacional y estimamos que no superará el 9%”.

Gutiérrez aclaró que “por lo que estoy viendo, la recaudación puede estar rondando el 9% por arriba y en función de eso podemos ver cuál puede ser la recaudación y lo que podemos dar. Lo que pudimos dar en febrero y marzo tuvo que ver con lo que pasaba en el trimestre. Ahora tengo que ver qué pasa en el trimestre que viene”. Por último, el funcionario indicó que “no creo que se pueda repetir lo que se ha venido dando en febrero y marzo. Tenemos que ver cómo viene la recaudación y la actividad”.

Esto va a generar un impacto en los representantes sindicales docentes y no docentes, ya que anticiparon que quieren que los salarios estén mínimamente igualando la inflación e incluso insisten en que estén por encima de este dato con el que aseguran que no se pierda poder adquisitivo. Es más, insisten en el reclamo del aumento del 25,5% de los salarios de diciembre, ya que ellos afirman que el acuerdo del 2023 obligaba al Gobierno a que en enero debieran recomponer ese porcentaje tras conocer el aumento de precios del Indec. Pero la gestión orreguista afirma que no se les debe nada, ya que ellos depositaron el sueldo de diciembre antes de que finalice el año y sin que se haya conocido aún el dato inflacionario del mes.

La del martes será la sexta reunión entre el ejecutivo y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET con el objetivo de acordar un incremento salarial. Si bien no hubo acuerdo, el Gobierno liquidó los sueldos con aumentos del 15% al básico en febrero y 17% en marzo, lo que implica un 32% de suba en lo que va del año que terminó trasladándose a todos los estatales. Además, el Ejecutivo liquidó con los salarios un bono de $50.000 en febrero y $35.000 para marzo. Este último será cancelado el martes que viene y, según confirmó Gutiérrez, implicará un desembolso de entre 1.500 a 1.600 millones de pesos.