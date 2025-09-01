Juan Pablo Valdés, actual intendente de Ituzaingó, fue elegido nuevo gobernador de Corrientes tras imponerse en las elecciones provinciales. El dirigente radical representó a la coalición oficialista “Vamos Corrientes” y obtuvo el primer lugar por encima del peronista Martín “Tincho” Ascúa y de Lisandro Almirón, candidato de La Libertad Avanza.

La candidatura de Valdés generó críticas en la política local y nacional, ya que fue señalado por tener una carrera política breve y por haber sido impulsado directamente por su hermano Gustavo, actual mandatario saliente. Sin embargo, desde el oficialismo defendieron la decisión y remarcaron que Juan Pablo era “el dirigente con mejor imagen e intención de voto dentro del espacio”.

Publicidad

“Porque fue un gran intendente, es joven, porque tiene la fuerza, porque tiene el acompañamiento de muchos intendentes. Porque tiene carisma, porque tiene inteligencia, porque trabaja, porque empuja. Y bueno, creo que reúne todas las condiciones para acompañarlo”, había dicho Gustavo Valdés un mes antes de los comicios en declaraciones al programa Sin Freno.

Nacido en Ituzaingó el 25 de agosto de 1983, Juan Pablo Valdés inició estudios de abogacía sin finalizarlos, pero desde joven militó en la Unión Cívica Radical. En 2018 fue designado presidente del comité local del partido. Su gestión como intendente comenzó en diciembre de 2021 y se destacó por obras de infraestructura, un plan de readecuación hídrica y la reapertura del paso internacional Yacyretá.

Publicidad

En julio pasado, Gustavo Valdés confirmó públicamente la candidatura de su hermano en un acto en el Club San Martín, donde también se anunció que Pedro Braillard Poccard repetiría como compañero de fórmula en la vicegobernación. “Por supuesto soy hermano de Gustavo Valdés. Y lo digo con orgullo. Soy correntino y no reniego de mis raíces”, expresó entonces Juan Pablo.

Además de la elección a gobernador, en los comicios provinciales se renovaron 15 bancas de diputados y cinco de senadores.