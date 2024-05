¿Quién es? La estrella de UFC que pidió pelear con Conor McGregor e insultó a toda su familia

El pasado sábado, en el UFC Saint Louis, Conor McGregor volvió a quedar en boca de todos. Eso, después de que Joaquin Buckley (19-6-0) venciera a Ruziboev (34-8-2) por decisión y tuviera la valentía de solicitar cruzárselo a continuación en la jaula más famosa del planeta. El local dejó en claro que tiene el deseo de combatir con "The Notorious", además de insultar a toda su familia.

"Conor McGregor, te quiero. Estás peleando en 170 libras, pero no estás peleando contra un peso welter. Estás luchando contra un enano ligero. Ven hacia mí. Dijiste que subiste de peso, pero estás intimidando a Sean O'Malley y Ryan García. Ven y acosame, perro. Veamos de qué se trata realmente. Investigué sobre el nombre de McGregor y usted viene de una larga, larga línea de McHoes", partió diciendo Buckley.

Luego, Joaquin mencionó: "Tu papá era una p... Tu abuelo era una p.... Tu tatarabuelo era una p.... Entonces supongo que es seguro decir que tu mamá también era una p... ¿Y adivina qué? Si no respondes, y apuesto el dinero que ni siquiera tengo a que no lo harás, todo el mundo sabrá que estoy diciendo la verdad. Es mi momento, y si quieres ser rey tienes que decapitar al rey. Es hora de tomar el trono".

¿Se dará la pelea con Conor McGregor?

Cabe resaltar que en redes sociales fue duramente criticado por los fanáticos de las Artes Marciales Mixtas, quienes no toleraron su accionar y sus palabras contra la familia del exdoble campeón de UFC. Claro, para muchos sería una gran batalla, aunque son varios los que creen que el estadounidense no ha hecho lo necesario aún en la compañía para merecer un cruce con "The Notorious".

Después del evento del pasado sábado, fue el propio Dana White quien dijo lo siguiente al respecto: "Él pidió esta pelea. Peleó contra un tipo que estaba aplastando a la gente en el primer asalto, y salió y se enfrentó a él. Fue una actuación increíble y en su ciudad natal". Sin embargo, cuando le consultaron sobre el pedido de cruzarse con McGregor en el octágono, el CEO de la compañía aseguró que no ocurrirá.