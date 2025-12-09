Quién es la famosa que fue vista en el auto del esposo de Nicole Neumann

La legendaria tenista Gabriela Sabatini interrumpió su residencia en Suiza para una breve estadía en Argentina, marcada por la discreción que la caracteriza y su encanto intacto. Sin embargo, la atención se centró en su sorpresivo debut en un deporte que le es ajeno: el automovilismo. Sabatini eligió un guía de lujo para esta incursión: Manu Urcera, campeón del TC en 2022 y esposo de Nicole Neumann.

La experiencia se desarrolló en el autódromo de Buenos Aires, donde Sabatini se lució como copiloto en el vehículo competitivo de Urcera. La extenista documentó el momento en sus redes sociales, acompañando el posteo con fotos donde se la ve "sonriente y feliz disfrutando su costado pistero". En su mensaje, agradeció al piloto por la vivencia: "Gracias Manu Urcera por hacerme vivir la experiencia del TC ¡Wow qué adrenalina! Realmente espectacular verlo y sentirlo desde adentro".

Urcera, por su parte, le respondió con una invitación para ir un paso más allá: "¡Gracias Gaby por acompañarme! La próxima del lado izquierdo te tengo fe", la desafió, sugiriéndole que se pusiera al frente del vehículo.