Quién se fue de Gran Hermano y provocó llanto entre sus compañeros

El reality Gran Hermano Generación Dorada definió una nueva salida en la gala del lunes 13 de abril. La placa negativa tuvo como primera salvada a La Maciel con el 26,9 por ciento de los votos de la audiencia. Jessica tuvo una dedicatoria para su marido al decir que debe estar afilando la nutria mientras espera su salida de la competencia.

El destino final se resolvió entre Lola Tomaszeuski y Brian Sarmiento en un versus. Ambos participantes pasaron por el confesionario para expresar por qué debían continuar y luego sus compañeros hicieron fila para dar a conocer cuál querían que siguiera en competencia.

Pasadas las 23 horas Santiago del Moro leyó el contenido del sobre que le dio la escribana y confirmó la eliminación de Lola con el 52,2 por ciento de los votos. La noticia causó la inmediata tristeza de Manuel Ibero quien rompió en llanto y fue consolado por Nazareno Pompei.

Mientras tanto Sarmiento festejaba a los gritos y saltos su continuidad. Antes de salir de la casa la joven se despidió de sus compañeros y les manifestó que antes de irme quiero decirles algo. Sigan dándolo todo, fue un gusto conocerlos a todos y obvio que voy a dar todo para volver.

A pesar de la angustia de su compañero más cercano ella había declarado anteriormente sobre su vínculo que no estaría con Manu acá afuera ni aunque mi novio me deje ahora mismo.

Con este resultado Tomaszeuski se suma a la lista de eliminados que integran Gabriel Lucero, Tomy Riguera, Carla Bigliani, Nicolás Sícaro, Kennys Palacios, Franco Poggio y Cinzia Francischiello.

El programa también registra las bajas de Divina Gloria y Andrea del Boca por motivos de salud, la expulsión de Carmiña Masi y el abandono por decisión propia de Jenny Mavinga.