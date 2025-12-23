Quiso cobrarle la deuda a un amigo de $200 mil y lo apuñaló

La justicia sanjuanina dictó sentencia tras un violento episodio ocurrido en el departamento de Pocito. El conflicto se originó el pasado 11 de octubre, cerca de las 18 horas, cuando un hombre de apellido Rodríguez acudió al domicilio de Ezequiel Luis Carrizo en el barrio Teresa de Calcuta. Su objetivo era reclamar la devolución de un préstamo de 200 mil pesos realizado dos meses antes.

Mientras conversaban en la vereda, la situación se tornó agresiva y Carrizo extrajo un cuchillo artesanal que escondía entre sus ropas, apuñalando a Rodríguez en el costado derecho del abdomen.

Tras el ataque, el agresor huyó, mientras la víctima pedía ayuda a los gritos, siendo asistido inicialmente por un vecino de apellido Tello y luego por sus familiares, quienes lo trasladaron de urgencia al Hospital Rawson.

Finalmente, este lunes se resolvió el caso mediante un juicio abreviado donde el juez Alberto Caballero declaró culpable a Carrizo y lo condenó a seis meses de prisión condicional.

El atacante, quien no poseía antecedentes penales, fue imputado por lesiones leves. Como parte de la sentencia, deberá cumplir reglas de conducta por dos años, que incluyen fijar domicilio y la prohibición de hostigar a la víctima de forma directa o indirecta.