El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, concretó este martes una jugada que se venía anticipando: rompió con Unión por la Patria y conformó el bloque Elijo Catamarca junto a los tres diputados nacionales que le responden directamente. Con esta fractura, La Libertad Avanza (LLA) pasará a ocupar la primera minoría en la Cámara baja con 94 escaños, superando a UP, que quedará con 93.

La maniobra se evidenció desde temprano en el Congreso, cuando los catamarqueños no asistieron a la reunión convocada por Germán Martínez, quien seguirá al frente del bloque peronista. Jalil ya había deslizado su interés en formar un espacio propio alineado con gobernadores dialoguistas como Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua, aunque finalmente decidió avanzar sin esperar un acuerdo conjunto.

El nuevo bloque quedó integrado por Fernanda Ávila, Fernando Monguillot y Sebastián Nóblega, todos referenciados en Jalil. En tanto, la cuarta diputada catamarqueña, Claudia Palladino (cercana a Lucía Corpacci y al kirchnerismo) se mantendrá dentro de Unión por la Patria.

La movida representa un claro gesto de sintonía con el Gobierno nacional. Jalil mantiene un vínculo fluido con la Casa Rosada y su decisión facilitará a LLA la definición de autoridades, comisiones y reparto interno de poder en Diputados. A este escenario se suma el reciente éxodo de legisladores del PRO hacia el bloque libertario, incluida la llegada de Alejandro Bongiovanni y Verónica Razzini, más la renuncia de Silvia Lospennato y la asunción de Lorena Petrovich, quien también se alineará al oficialismo.

Con este reacomodamiento, la Cámara baja queda reconfigurada a días del recambio legislativo, en un tablero donde cada diputado suma para el futuro esquema de gobernabilidad del presidente Javier Milei.