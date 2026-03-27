El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, se refirió este viernes en rueda de prensa a la compleja situación económica que atraviesa el municipio, marcada por la caída de la recaudación y el aumento de costos, y aseguró que la gestión enfrenta el escenario con “creatividad” y austeridad.

El jefe comunal explicó que la situación no es aislada: “Es un tema general, cae la recaudación como le pasa a cualquier familia, comercio o industria. Se pierde poder adquisitivo y los costos siguen aumentando”, sostuvo. En ese sentido, advirtió que la presión inflacionaria continúa afectando las cuentas públicas: “La inflación no es algo que se haya terminado, al contrario, es un problema que se puede agravar y todo eso impacta en la ecuación financiera”.

Coparticipación en baja y desafío de gestión

Munisaga remarcó que la caída de ingresos también se refleja en la coparticipación, lo que obliga a redoblar esfuerzos: “Estamos haciendo muchos esfuerzos, la recaudación por coparticipación está cayendo”, afirmó.

Frente a este panorama, el intendente destacó el rol de la gestión en contextos adversos: “No es momento para excusarse, sino para hacerse cargo de tiempos difíciles, poner ingenio en la administración de los recursos y ser austeros en el gasto”.

Obras con participación vecinal

Pese a las dificultades, el municipio continúa ejecutando obras, especialmente en barrios. Una de las estrategias clave es el trabajo conjunto con la comunidad: “Estamos haciendo muchas obras en los barrios, como veredas y arreglos en plazas, en conjunto con el vecino”, explicó. Y agregó: “El vecino también aporta materiales, lo que permite avanzar con distintas iniciativas pese a la falta de recursos”.

En paralelo, el municipio impulsa herramientas para mejorar la recaudación y generar desarrollo a largo plazo. Entre ellas, Munisaga destacó el proyecto RIMI (Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones): “Genera condiciones para promover inversiones en el municipio y mejorar recursos en el tiempo”.

El intendente también puso el foco en el potencial de la minería en la provincia: “Tenemos que ver cómo un departamento como Rawson, que no tiene yacimientos, se sube a ese tren de oportunidades que puede generar crecimiento y riqueza”, planteó.

Finalmente, Munisaga resumió el escenario como uno de alta complejidad, pero con margen para la acción: “Nos toca gobernar en tiempos difíciles, pero con creatividad, trabajo conjunto y planificación se puede salir adelante”, concluyó.

Así, Rawson busca sostener su ritmo de obras y desarrollo en medio de una coyuntura económica que pone a prueba la capacidad de gestión de los municipios.