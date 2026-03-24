Los ñoquis de calabaza se consolidan como una alternativa más liviana, económica y nutritiva frente a la receta clásica. Con apenas 200 gramos de harina, este plato rinde para cuatro personas y se destaca por su textura suave por dentro y levemente dorada por fuera, ideal para renovar el tradicional menú del 29.

La clave está en la calabaza, un ingrediente de estación durante el otoño que aporta dulzor natural, humedad y una consistencia más tierna. A diferencia de los ñoquis de papa, esta versión requiere menos harina, lo que mejora la textura final y los hace más livianos.

Además, los especialistas recomiendan cocinar la calabaza al horno en lugar de hervirla, para evitar que absorba agua en exceso. Este paso resulta fundamental para lograr una masa más firme y manejable sin necesidad de agregar más harina.

Ingredientes (para 4 personas):

1 calabaza pequeña

1 cucharadita de aceite de oliva

1 cucharadita de azúcar

Sal y pimienta a gusto

150 gramos de queso rallado

1 huevo

Nuez moscada

200 gramos de harina 0000

Salsa de tomate o crema (opcional)

Preparación paso a paso:

El primer paso es pelar la calabaza, retirar las semillas y llevarla al horno con aceite, azúcar, sal y pimienta durante unos 20 a 30 minutos, hasta que esté bien tierna.

Una vez cocida, se corta en trozos y se mezcla con el queso rallado, el huevo y la nuez moscada, integrando todo hasta lograr una preparación homogénea.

Luego se incorpora la harina de a poco, amasando suavemente hasta obtener una masa uniforme. Es importante no excederse en este paso para evitar que los ñoquis queden duros.

Con la masa lista, se forman rollos, se cortan pequeñas porciones y se les da la forma clásica con un tenedor o ñoquera. Finalmente, se cocinan en abundante agua con sal hasta que suben a la superficie, señal de que están listos para servir.

Como recomendación, los chefs sugieren acompañarlos con manteca y nuez moscada para resaltar el sabor de la calabaza, evitando salsas demasiado invasivas. También se puede sumar espinaca a la masa para potenciar su valor nutricional.

Además de su sabor, este plato aporta beneficios nutricionales: la calabaza es rica en fibra, vitaminas A y C, y su dulzor natural permite reducir el uso de sal, lo que resulta beneficioso especialmente para personas con hipertensión.

Otro punto a favor es su practicidad: los ñoquis pueden congelarse crudos, colocándolos primero separados en una bandeja. Luego se pueden hervir directamente sin descongelar, manteniendo su textura original.

De esta manera, esta receta no solo se adapta al ritual del 29, sino que también se convierte en una opción versátil, saludable y fácil de preparar para cualquier comida del día.