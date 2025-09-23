El precio del oro volvió a marcar un hito este martes al superar un nuevo máximo histórico, en un contexto donde los inversores buscan refugio ante la incertidumbre geopolítica y las crecientes expectativas de recortes adicionales de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed).

El oro al contado subió un 0,8% y se ubicó en u$s3.777,80 por onza, tras tocar un récord intradiario de u$s3.790,82 en el inicio de la jornada. Por su parte, los futuros del oro en Estados Unidos, con entrega prevista para diciembre, avanzaron un 1,1%, hasta u$s3.815,70.

Publicidad

En paralelo, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años descendió un 0,2%, mientras que el dólar se mantuvo estable frente a las principales divisas, un movimiento que también apuntaló el atractivo del metal precioso.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, reconoció que la entidad enfrenta “una situación desafiante” debido al riesgo de que la inflación avance más rápido de lo previsto, a la vez que el débil crecimiento del empleo genera preocupación por la salud del mercado laboral.

Publicidad

Analistas del mercado señalaron que sus palabras no modificaron el panorama ya establecido. “El mercado del oro reconoció que no hubo nada significativo en su discurso respecto al tono de la semana pasada, nada lo suficientemente relevante como para alterar la trayectoria alcista del oro”, afirmó Bob Haberkorn, estratega de RJO Futures.

Los operadores mantienen las expectativas de que la Fed aplique nuevos recortes de tasas en octubre y diciembre, después de haber reducido el tipo de referencia en 25 puntos básicos a comienzos de mes.