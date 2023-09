La polémica por los dichos de César Gioja sobre cortar boleta en las generales de octubre en detrimento de Sergio Uñac, candidato a senador del peronismo de San Juan, sumó otro capítulo. Es que luego de que se filtrara un audio del exsenador pidiendo esto, y que él mismo se hiciera cargo de los dichos en una nota exclusiva que le brindó a DIARIO HUARPE, referentes del peronismo como Mauricio Ibarra, Franco Aranda, Eduardo Cabello y Elías Álvarez salieron a cruzarlo.

Todo comenzó el fin de semana cuando se conoció un audio, que César Gioja afirmó que era privado y que se lo habían robado, en el que afirmó que “la idea es votar exclusivamente a Massa para presidente y cortarlo a Uñac, que se va a la puta que lo parió. A tu gente transmitirle esto, que hay que votar por Massa y cortar Uñac, a Chica, y al otro putarrazo del, no sé qué, del candidato al Parlasur”.

Horas después el propio César Gioja redobló la apuesta en la nota que le brindó a este diario y dijo que “Sergio Uñac es un perdedor y cómo todos los que perdimos en el peronismo de San Juan, hay que saber hacerse a un lado. Pero como él no lo quiere hacer, es por eso que digo que votar a Uñac es frenar la renovación del PJ”.

Esto impactó de tal modo en la interna del peronismo que referentes del espacio le contestaron porque buscan neutralizar los daños que podría generar de cara a una construcción de unidad en la que están trabajando desde hace meses y que creían que se había logrado en la última foto entre Sergio Uñac y José Luis Gioja en la Mesa Massa Presidente.

Así es que un dirigente del uñaquismo como Mauricio Ibarra, el titular del Frente Renovador en San Juan, Franco Aranda, el líder sindical de la provincia Eduardo Cabello y hasta quien fuera amigo de José Luis Gioja como Elías Álvarez; cruzaron a César Gioja por sus dichos.

Mauricio Ibarra / Congresal provincia del Partido Justicialista

“Lo que dijo Cesar Gioja es una irracionalidad total porque votar a Sergio Massa es hacerlo por un modelo de país que va a requerir senadores y diputados propios para llevarlo adelante, por eso no se puede cortar boleta. Responde a una cuestión personal de una persona que tomó distancia de la política y esto no atenta a la unidad por la que venimos trabajando día a día”.

Franco Aranda / presidente del Frente Renovador de San Juan

"Lo que ha dicho César Gioja él corre por su cuenta, y estoy seguro de afirmarlo porque creo que no cale hondo ni siquiera dentro de Lealtad Justicialista, el espacio giojista del peronismo. Nosotros desde el Frente Renovador siempre abogamos por la unidad al punto tal que logramos que Sergio Uñac y José Luis Gioja fueran a la mesa Massa Presidente para apoyar”.

Eduardo Cabello/ referente de la CGT

"Son los dirigentes que tenemos dentro de un partido democrático y creo que no hay darle mucho más valor. Está fuera del contexto de la unidad y lo cierto que algunos lo dicen y otros no, pero lo hacen. Yo entiendo que no impactará de manera significativa en la estructura de unidad que estamos laburando desde hace tiempo con el objetivo de ganar las elecciones”.