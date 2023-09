Por estas horas el peronismo de San Juan vive un nuevo capítulo de la tan ansiada unidad en pos de obtener el mejor resultado electoral de cara a las generales de octubre en las que buscan que Sergio Massa se convierta en presidente. El audio filtrado en el que se escucha a César Gioja pidiendo cortar boleta y meter en la urna exclusivamente al tigrense, generó un nuevo revuelo en el que el propio protagonista decidió disipar. Tan así fue que redobló la apuesta y le dijo a DIARIO HUARPE que “votar a Uñac es frenar la renovación”.

El exlegislador nacional por San Juan, César Gioja, afirmó que “Sergio Uñac es un perdedor y cómo todos los que perdimos en el peronismo de San Juan, hay que saber hacerse a un lado. Pero como él no lo quiere hacer, es por eso que digo que votar a Uñac es frenar la renovación del PJ. Y debe hacerse cargo como yo lo hice en su momento cuándo tuve cargos de conducción en el partido y tuve malos resultados en elecciones”.

Además, César Gioja expresó que “el que nos llevó a esta derrota fue Sergio Uñac porque él se encaprichó a buscar un nuevo mandato con dudosa legalidad y cuándo la Corte Suprema lo bajó, volvió a insistir con un candidato que no estaba en condiciones, como su hermano Rubén. Él es el principal responsable de todas las derrotas y por eso debemos hacerlo a un costado”.

El mayor de los Gioja profundizó sobre el asunto y expresó que “el que no gana no puede conducir al peronismo, ya que inexorablemente lo lleva a ser un partido perdedor y es algo que no podemos permitir. Por eso si Sergio Uñac ingresa como senador va a hacer todo lo posible para mantenerse en el poder y esto va a frenar la renovación que necesitamos para volver a ser ganadores”.

Por último, marcó a las jóvenes dirigentes que deberían tomar la posta y señaló que “tenemos muchos buenos cuadros con experiencia como Matías Espejo de Jáchal, Carlos Munisaga de Rawson, Facundo Perrone o incluso Leonardo Gioja (NdR: Hijo de César Gioja) que podrían tomar la posta para renovar al partido y volverlo ganador”.

La traición de la filtración del audio

El fin de semana se conoció el audio filtrado con la voz de César Gioja en el que afirmaba que “la idea es votar exclusivamente a Massa para presidente y cortarlo a Uñac, que se va a la puta que lo parió. A tu gente transmitirle esto, que hay que votar por Massa y cortar Uñac, a Chica, y al otro putarrazo del, no sé qué, del candidato al Parlasur”.

El propio César se hizo cargo del audio, pero afirmó que “fue robado de una conversación privada que cayó en manos de Sotomayor y él fue el encargado de regarlo por todos lados. Sé que puso las quejas en Buenos Aires y lo sacaron carpiendo. Pero lo cierto es que más allá de que me disculpo por haberlo ofendido por mi manera de hablar, esto no le da derecho a violar mi privacidad en una conversación con cuatro o cinco compañeros”.

Textual

César Gioja / exsenador de San Juan