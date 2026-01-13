Cultura y Espectáculos > Pronto
Revolución en MasterChef: regresan los eliminados y se suman famosos
POR REDACCIÓN
Las cocinas de MasterChef Celebrity renuevan su energía desde esta noche con el inicio del repechaje, una instancia que permite que antiguos participantes busquen una segunda oportunidad y que nuevas celebridades se incorporen al certamen. Entre los que regresan por su revancha están Walas, Sofi Martínez, Julia Calvo, Esteban Mirol, Luis Ventura y la recientemente eliminada Emilia Attias.
La salida de la actriz se dio en una gala de alta tensión donde Miguel Ángel Rodríguez, Marixa Balli, el Turco Husaín, La Joaqui, Cachete Sierra y Andy Chango debieron replicar una compleja torta de chocolate de tres capas con relleno de dulce de leche y pasta de maní en solo 60 minutos. Antes del veredicto final, el jurado Donato de Santis advirtió a los sentenciados: “Una noche oscura, que para uno de ustedes se pone un poquito más oscura”.
Tras ser salvados Balli y el Turco, Attias quedó fuera de competencia por errores técnicos de temperatura y cocción., Al despedirse, la actriz expresó: “Estoy muy agradecida por esta experiencia. Me voy con el corazón lleno, me llevo amigos y un montón de aprendizajes”. Además, visiblemente conmovida, añadió: “No me esperaba irme hoy, pero así es el juego y lo acepto”.
Ahora, el certamen suma figuras que debutan en la competencia: la actriz Esther Goris, el cantante Ariel Puchetta, la locutora Evelyn Botto —quien mantiene un mediático romance con Fede Bal— y el rapero Rusherking. La presencia del músico, expareja de la China Suárez, anticipa un atractivo ida y vuelta con la conductora Wanda Nara, mientras todos los participantes comienzan desde cero en busca del delantal.
Mientras Mendoza lanza créditos de hasta un millón de dólares para potenciar la exportación tradicional de vino a granel, San Juan apuesta por un ambicioso plan de reconversión para modernizar sus viñedos y diversificar su producción. Dos provincias responden con estrategias distintas a la misma crisis global de consumo.