Las cocinas de MasterChef Celebrity renuevan su energía desde esta noche con el inicio del repechaje, una instancia que permite que antiguos participantes busquen una segunda oportunidad y que nuevas celebridades se incorporen al certamen. Entre los que regresan por su revancha están Walas, Sofi Martínez, Julia Calvo, Esteban Mirol, Luis Ventura y la recientemente eliminada Emilia Attias.

La salida de la actriz se dio en una gala de alta tensión donde Miguel Ángel Rodríguez, Marixa Balli, el Turco Husaín, La Joaqui, Cachete Sierra y Andy Chango debieron replicar una compleja torta de chocolate de tres capas con relleno de dulce de leche y pasta de maní en solo 60 minutos. Antes del veredicto final, el jurado Donato de Santis advirtió a los sentenciados: “Una noche oscura, que para uno de ustedes se pone un poquito más oscura”.

Tras ser salvados Balli y el Turco, Attias quedó fuera de competencia por errores técnicos de temperatura y cocción., Al despedirse, la actriz expresó: “Estoy muy agradecida por esta experiencia. Me voy con el corazón lleno, me llevo amigos y un montón de aprendizajes”. Además, visiblemente conmovida, añadió: “No me esperaba irme hoy, pero así es el juego y lo acepto”.

Ahora, el certamen suma figuras que debutan en la competencia: la actriz Esther Goris, el cantante Ariel Puchetta, la locutora Evelyn Botto —quien mantiene un mediático romance con Fede Bal— y el rapero Rusherking. La presencia del músico, expareja de la China Suárez, anticipa un atractivo ida y vuelta con la conductora Wanda Nara, mientras todos los participantes comienzan desde cero en busca del delantal.