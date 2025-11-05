Una mujer fue descubierta tras robarle el teléfono celular a su compañera de trabajo en un local comercial de Diagonal Sarmiento, en el departamento Caucete. El rápido accionar policial permitió esclarecer el hecho y recuperar el dispositivo en cuestión de horas.

Según informaron fuentes policiales, la denuncia fue radicada en la Comisaría 9ª, donde la víctima relató que había visto su celular por última vez en su lugar de trabajo. Al notar su ausencia, ingresó desde otro dispositivo a su cuenta de Mercado Pago y descubrió que todo el dinero había sido transferido a una mujer desconocida.

Personal de la Brigada de Investigaciones de Comisaría 9ª logró determinar que la cuenta destino pertenecía a una mujer oriunda de 25 de Mayo, tía de una compañera de trabajo de la víctima. Ante esa pista, los efectivos se dirigieron al comercio y entrevistaron a la empleada sospechada, quien mostró nerviosismo y contradicciones en su relato.

Finalmente, la sospechosa, identificada como Yohana Maturano Altamirano, admitió el robo y devolvió el teléfono celular. Tras consultar con la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, la ayudante fiscal dispuso que la mujer quedara vinculada a la causa, pero sin detención.

Desde la fuerza destacaron el rápido esclarecimiento del caso, que permitió restituir el aparato y brindar una respuesta inmediata a la damnificada.