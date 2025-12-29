Judiciales > Flagrancia
Robó en un local de ropa en Rawson, lo atraparon e irá dos años al Penal
POR REDACCIÓN
Un hecho de hurto ocurrido en un local comercial de Rawson derivó en resoluciones judiciales diferentes para los dos imputados. La Justicia de San Juan otorgó probation a uno y dictó prisión efectiva para el otro.
Según fuentes judiciales, el episodio se produjo el 23 de diciembre de 2025, cerca de las 20:10, en un comercio de indumentaria ubicado en la intersección de Vidart y Vélez Sarsfield. Según la investigación, Ramiro Gonzalo Paez y Enzo Leonel Oro ingresaron al local simulando interés por la compra de remeras.
Mientras el dueño del comercio buscaba la mercadería, ambos ingresaron a un probador donde había un maniquí con prendas exhibidas. Allí retiraron un pantalón de lycra color morado y un top deportivo negro, los ocultaron en un bolso pequeño y se retiraron del local sin abonarlos.
Al advertir el faltante, el propietario salió tras los sospechosos junto al dueño de una carnicería lindera. En la persecución lograron reducir a Oro en la intersección de Soldado Argentino y Constitución, mientras que Paez escapó momentáneamente.
Minutos después, tras el llamado al 911, personal del Comando Sur y de Motorizada 2 de la Policía de San Juan desplegó un operativo en la zona. Con los datos aportados por el damnificado, Paez fue aprehendido en inmediaciones de Zapiola y Maipú, en Villa Hipódromo.
Durante el procedimiento, efectivos policiales hallaron a unos 200 metros del lugar un bolso que contenía las prendas sustraídas junto con los DNI de ambos imputados. El hallazgo se produjo en la zona de Liniers y Zapiola.
Tras la intervención del ayudante fiscal Mariano Teja y por disposición del fiscal de turno Fernando Bonomo, se dio inicio al Procedimiento Especial de Flagrancia.
En la resolución judicial, Oro accedió a la suspensión del juicio a prueba por el plazo de un año. Deberá cumplir 20 horas de trabajos comunitarios en cuatro meses y realizar una reparación simbólica de $10.000 a favor de merenderos. En tanto, Paez fue sometido a juicio abreviado y condenado a 20 días de prisión de cumplimiento efectivo. Por su condición de reincidente, se le unificó la pena en una condena única de dos años, cinco meses y veinte días de prisión.