Un hecho de hurto ocurrido en un local comercial de Rawson derivó en resoluciones judiciales diferentes para los dos imputados. La Justicia de San Juan otorgó probation a uno y dictó prisión efectiva para el otro.

Según fuentes judiciales, el episodio se produjo el 23 de diciembre de 2025, cerca de las 20:10, en un comercio de indumentaria ubicado en la intersección de Vidart y Vélez Sarsfield. Según la investigación, Ramiro Gonzalo Paez y Enzo Leonel Oro ingresaron al local simulando interés por la compra de remeras.

Publicidad

Mientras el dueño del comercio buscaba la mercadería, ambos ingresaron a un probador donde había un maniquí con prendas exhibidas. Allí retiraron un pantalón de lycra color morado y un top deportivo negro, los ocultaron en un bolso pequeño y se retiraron del local sin abonarlos.

Al advertir el faltante, el propietario salió tras los sospechosos junto al dueño de una carnicería lindera. En la persecución lograron reducir a Oro en la intersección de Soldado Argentino y Constitución, mientras que Paez escapó momentáneamente.

Publicidad

Minutos después, tras el llamado al 911, personal del Comando Sur y de Motorizada 2 de la Policía de San Juan desplegó un operativo en la zona. Con los datos aportados por el damnificado, Paez fue aprehendido en inmediaciones de Zapiola y Maipú, en Villa Hipódromo.

Durante el procedimiento, efectivos policiales hallaron a unos 200 metros del lugar un bolso que contenía las prendas sustraídas junto con los DNI de ambos imputados. El hallazgo se produjo en la zona de Liniers y Zapiola.

Publicidad

Tras la intervención del ayudante fiscal Mariano Teja y por disposición del fiscal de turno Fernando Bonomo, se dio inicio al Procedimiento Especial de Flagrancia.

En la resolución judicial, Oro accedió a la suspensión del juicio a prueba por el plazo de un año. Deberá cumplir 20 horas de trabajos comunitarios en cuatro meses y realizar una reparación simbólica de $10.000 a favor de merenderos. En tanto, Paez fue sometido a juicio abreviado y condenado a 20 días de prisión de cumplimiento efectivo. Por su condición de reincidente, se le unificó la pena en una condena única de dos años, cinco meses y veinte días de prisión.