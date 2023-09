¿Robo? Valentina Shevchenko explota contra los jueces tras la Noche UFC

El sábado que pasó, Valentina Shevchenko se enfrentó a Alexa Grasso por el título de Peso Mosca femenino. En el evento principal de la Noche UFC, desafortunadamente para “Bullet”, no logró recuperar el cinturón. El juez Mike Bell le dio a la mexicana un quinto asalto de 10-8, lo que resultó en su tarjeta empatada y la posterior retención de la corona para la azteca. En diálogo con The MMA Hour, la kirguistaní no se guardó nada.

"Como dije el sábado, es una especie de doble. Por un lado, estoy muy orgulloso de lo que hice dentro del octágono. Sé exactamente tres asaltos, con certeza, de la pelea que fueron mis asaltos. Gané esas rondas. Por otro lado, algunas cosas fueron completamente injustas. Definitivamente el cuadro de mando de la ronda final, 10-8. Mike Bell hizo algunas cosas inexplicables y creo que al mundo entero le encantaría escuchar una explicación", resaltó Shevchenko.

Luego, Valentina comentó: "Pero del otro lado, no soy yo. Vivirá con ese error para siempre. No hay nada claro en eso, la razón por la que fue un 10-8. Nadie habla de ello y supongo que porque no hay explicación para ello. Es como si me tuviera en su tarjeta de puntuación ganando tres rondas, y parece que en la ronda final dijo: '¡Dios mío, no puedo permitir que esto suceda! Simplemente cambiaré de opinión y daré un 10-8".

Enojo de Shevchenko

"En nuestro deporte, 10-8 es cuando un luchador no puede hacer nada. Simplemente avanza en el round, huyendo del oponente y tratando de sobrevivir. Esto es 10-8. Pero se pudo ver en el quinto asalto que ni siquiera está cerca de un 10-8. En el stand-up, todos los golpes que le di fueron golpes fuertes, y sentí que algunos de ellos le aterrizaron muy fuerte y ella estaba un poco conmocionada. Lo sentí. No es en absoluto un 10-8. Control no significa 10-8. Controlar, no es nada. Daño, no hubo ningún daño como ese en la ronda final", aportó.

Por otra parte, Valentina Shevchenko informó: "El mundo entero, 20.000 personas que estaban viendo la pelea en vivo en el T-Mobile Arena, vieron el resultado. Saben la verdad y la verdad está aquí. Luché con todo mi corazón. Obtuve una victoria en tres asaltos y esto no es culpa mía del error del juez. Y no soy yo quien va a vivir con esa decisión. Quiero oírlo decir lo contrario. Quiero que él me diga que esa no fue la razón. Quiero saber de él por qué fueron tres rounds y yo gané, y luego, de repente, decidir: 'Dios mío, no quiero que esto suceda'. 10-8".