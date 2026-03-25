San Juan se convirtió en el epicentro de la natación nacional con la disputa del Campeonato Argentino Master y Pre-master – Apertura 2026. En una semana que reunió a más de 500 competidores en el Complejo El Palomar y el Dique Punta Negra, la gran figura fue la sanjuanina Romina Profili, quien ratificó su vigencia con una actuación descollante.

La nadadora local, acostumbrada a brillar en citas internacionales, no dejó dudas en su tierra y se quedó con cuatro títulos argentinos: triunfó en las pruebas de 200, 400 y 800 metros libre en pileta, y coronó su participación ganando la general de mujeres en los 3 kilómetros de Aguas Abiertas.

Un desafío mental y físico

Haciendo un balance de sus logros, Romina destacó la dificultad de la primera jornada: "Nade los 400 libres, una distancia que no era mi fuerte. Buscaba el podio, pero logré el primer puesto y pude mejorar bastante mi tiempo", relató entusiasmada.

Sobre la prueba de 800 metros, confesó que la clave fue el manejo psicológico: "Es una carrera difícil porque hay que manejarse mentalmente un poco mejor. Salí primera y quedé campeona argentina". El cierre en pileta llegó el sábado con los 200 libres, donde volvió a subir a lo más alto del podio bajando sus marcas personales.

El plus de ser local

Para Profili, competir en San Juan tuvo un condimento emocional inigualable. "Lo más importante fue poder nadar con equipo y que estuviera Silvia Maldonado acompañándonos. Contar con el apoyo de la familia grande y amigos fue hermoso", explicó la atleta, resaltando la presencia de sus compañeros Felipe y Valentín Vargas, y Rosita Mulet.

El broche de oro ocurrió en el Dique Punta Negra, donde se volvió a realizar una fecha nacional de Aguas Abiertas tras varios años. Romina no solo ganó en su categoría, sino que se impuso en la general: "Me enfrenté con todas las categorías, incluso las más chicas, y ganar la general es lo que a uno le pone un desafío mayor".

Objetivo: el Panamericano

Sin tiempo para el descanso, la nadadora ya planifica su calendario para el segundo semestre del año. En agosto viajará al Parque Roca en Buenos Aires para el Argentino Master, pero su gran meta está en octubre: el Campeonato Panamericano. "Es la competencia que más me entusiasma, con el orgullo que significa representar a la Argentina", concluyó la multicampeona.