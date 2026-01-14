Debido a una puja política entre la intendencia y el Concejo Deliberante de Caucete, este verano no tendrá la tradicional Fiesta de la Uva y el Vino. Quien anunció oficialmente la suspensión del encuentro cultural fue la propia intendenta Romina Rosas, ella fundamentó que la comuna no dispone de recursos económicos suficientes para afrontar y sostener dicho evento. No solo eso, la funcionaria del ejecutivo municipal responsabilizó de esta situación al cuerpo del Concejo Deliberante por no haber aprobado el presupuesto municipal a su debido tiempo institucional como marca la Carta Orgánica del departamento.

"Lamentablemente, no habrá Fiesta de la Uva y el Vino porque no tenemos presupuesto aprobado. Esto son consecuencias de estas responsabilidades que tienen que asumir los concejales a la hora de tomar decisiones. No lo vamos a poder hacer”, afirmó la intendente Rosas en una nota a Radio Caucete 95.3.

Cabe recordar, que el año pasado, la histórica Fiesta Nacional de la Uva y el Vino cumplió 25 años y lo hizo con gran impacto en el Predio Municipal de la ex Bodega El Parque. Acorde a lo que se difundió en aquel momento, más de 60.000 personas ingresaron solo en la jornada principal. En total, la propuesta reunió a más de 100.000 asistentes, lo que marca la importancia de la celebración para la comunidad.

En este contexto, Rosas confirmó que si habrá un espacio cultural: "Si vamos a hacer Nochecitas Cauceteras durante todo febrero, porque lógicamente hay un sector que hay que cuidar, que atender, que está relacionado con este tipo de eventos y por supuesto emprendedores que están a la espera de esto".

Contrapunto

Esta decisión tuvo una gran repercusión en la comunidad caucetera en general y sobre todo, en el microclima político del departamento, sin embargo, la respuesta de los concejales no se hizo esperar. Una de las voces críticas a la gestión de Rosas que salió al cruce fue la de Emanuel Castro y dijo de forma contundente: “Es falso que sin presupuesto no se pueda hacer la fiesta”, aseguró.

Castro sostuvo que la decisión fue política y no tanto por razones administrativas. El edil argumentó que, “la Carta Orgánica es clara: cuando no hay Presupuesto aprobado rige el anterior por reconducción automática”. Castro puso en evidencia y explicó que el artículo 86 de la Carta Orgánica Municipal de Caucete, establece que, ante la falta de sanción del Presupuesto al inicio del año, se reconducen automáticamente las partidas ordinarias vigentes, habilitando de esta manera al poder ejecutivo municipal continuar normalmente con los gastos ya contemplados. “La Fiesta de la Uva y el Vino estaba incluida en el Presupuesto anterior, por lo tanto estaba plenamente habilitada”, remarcó el concejal.

Además, manifestó que culpar al cuerpo legislativo es una excusa. “No hay impedimento legal ni financiero. La intendenta tenía las herramientas para hacer la fiesta y decidió no hacerlo”.

El recuerdo de la última edición

En febrero del año pasado, la edición de la fiesta (que tuvo dos jornadas) tuvo una convocatoria de alrededor de 100.000 espectadores en el Predio Municipal El Parque.

La edición aniversario 2025 había convocado 100 mil personas, un record histórico.

Para esta celebración, María Luján Castro fue elegida como Anfitriona de la 25ª edición, acompañada por María Sol García como Segunda Anfitriona. Aquella fiesta había marcado el regreso del evento tras la suspensión de 2024 y se destacó por una amplia propuesta cultural, comercial y gastronómica, además de la incorporación de iniciativas como el stand “Caucete, Camino de Fe”, orientado a promover el turismo religioso. En el escenario mayor pasaron academias locales, artistas de distintos géneros y figuras nacionales, con Luciano Pereyra como uno de los principales atractivos.