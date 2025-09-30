Rusia confirmó que la invitación a Donald Trump para visitar Moscú sigue vigente, según afirmó el vocero presidencial Dmitri Peskov. La propuesta se mantiene después de la cumbre que el expresidente estadounidense protagonizó en Alaska con Vladimir Putin, donde dialogaron sobre la guerra con Ucrania.

“El presidente Putin está dispuesto y se alegrará de reunirse con el presidente Trump. Todo depende de la decisión de Trump”, explicó Peskov en declaraciones a la agencia TASS. El vocero agregó que, a pesar de declaraciones contradictorias sobre Rusia, Trump mantiene “el deseo de contribuir a la solución del conflicto ucraniano y la voluntad política para ello”.

La histórica reunión en Alaska, realizada el 15 de agosto, duró más de tres horas y culminó con una conferencia de prensa conjunta. Ambos líderes calificaron el encuentro como “productivo”, aunque no alcanzaron acuerdos concretos sobre el fin del conflicto iniciado por la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022.

En el marco de la guerra, Rusia lanzó un ataque masivo contra varias ciudades ucranianas, incluidos Kiev, Zaporiyia, Jmelnitski, Sumy, Nikolaev, Chernígov y Odesa. Según informó el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, el bombardeo duró más de 12 horas, provocando la muerte de al menos cuatro personas, incluida una niña de 12 años, y 40 heridos. El ataque dañó viviendas, hospitales y fábricas.

Zelenski calificó la ofensiva como un “ataque terrorista deliberado y selectivo contra ciudades comunes” y denunció que Moscú busca continuar con la guerra y mantener la presión sobre la población civil.

Por su parte, Vladimir Putin expresó que considera a Ucrania “una nación hermana” y afirmó que Rusia busca una solución sostenible que proteja sus intereses, restaure el balance de fuerzas en Europa y garantice la seguridad ucraniana.

