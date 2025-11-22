Un devastador incendio ocurrido este sábado por la tarde en una vivienda situada en Aberastain 373 Sur, a pocas cuadras de la plaza departamental de Santa Lucía, dejó como saldo la muerte de un niño de 6 años. El siniestro generó una profunda conmoción en la comunidad, que se acercó al lugar al ver la intensa columna de humo que se elevaba desde el interior del inmueble.

De acuerdo con la información preliminar recopilada en el lugar por el medio Canal 13 San Juan, la primera hipótesis indica que una garrafa habría explotado, desatando las llamas que rápidamente envolvieron la vivienda. El menor quedó atrapado en el interior, sin posibilidad de ser rescatado, según confirmaron fuentes presentes en la escena.

(Foto gentileza Canal 13 San Juan)

La madre del niño, quien se encontraba trabajando en un supermercado al momento del incendio, llegó pocos minutos después y se encontró con el peor escenario. Su reacción de desesperación y dolor estremeció a los vecinos y al personal de emergencia que trabajaba en la zona.

Efectivos del Cuartel de Bomberos arribaron rápidamente para combatir el fuego, que comprometió seriamente la estructura del inmueble. Los equipos continúan trabajando para enfriar el lugar y asegurar el ingreso al interior de la casa.

Las causas exactas del siniestro aún no fueron determinadas y serán establecidas mediante peritajes especializados. Personal policial permanece en el lugar para abrir paso a las tareas investigativas y garantizar la seguridad en el perímetro, mientras un grupo de vecinos se mantiene consternado por la tragedia.