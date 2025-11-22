Un incendio de gran magnitud se registró en horas de la tarde de este sábado en una vivienda situada en Aberastain 373 Sur, en el departamento Santa Lucía. De acuerdo con la información preliminar, dentro del domicilio permanecen personas atrapadas, lo que motivó un operativo de emergencia inmediato.

Efectivos de Bomberos arribaron rápidamente al lugar y se encuentran trabajando para sofocar las llamas y permitir el ingreso seguro al interior del inmueble, cuya estructura se vio comprometida por la intensidad del fuego. Al mismo tiempo, ya fue solicitada una ambulancia para asistir a posibles víctimas, aunque por el momento no se informó la cantidad de personas afectadas ni su estado.

Las causas del siniestro aún no fueron establecidas y personal policial colabora en el operativo de seguridad. Las autoridades continúan trabajando en el lugar y se espera un parte oficial en los próximos minutos.