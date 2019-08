Salida de fondos y riesgo electoral hace subir las tasas de Lecap

Las tasas en pesos siguen siendo muy altas para mantener controlado al tipo de cambio en pleno proceso electoral. Si bien el riesgo país cayó más de 20% desde los máximos desde finales de abril a la fecha, las tasas en moneda local no ceden. Incluso, se observa un empinamiento de la parte más larga de la curva de Lecap desde fines de abril la fecha.

En el mercado consideran que este movimiento de la curva se debe a salida de fondos del exterior en activos en pesos que buscan hacer carry trade, así como también que, el factor electoral genera un desequilibrio en la estructura de tasas de interés en moneda local.

Así, la parte larga de la curva de Lecap pasó de niveles de 55% a finales de abril hasta los actuales 62%. Este desplazamiento hacia arriba de la tasa hizo que la curva tome mayor pendiente, pero desde niveles realmente altos, lo que refleja un escenario de mayor incertidumbre. Los plazos posteriores al cambio de mandato son los que mayor desplazamiento sufrieron, respondiendo a la incertidumbre que genera el calendario electoral.

MIRÁ TAMBIÉN Preocupación en el Gobierno porque se caiga el crédito del BID para el Túnel

1. Salida de fondos y riesgo electoral

Uno de los factores que explican empinamiento de la curva de Lecap responde a una salida de fondos de inversores globales de cara a las elecciones, desarmando posiciones en pesos y buscando dolarizarse para pasar las PASO en moneda dura.

Así lo señaló Paula Gándara, head de research de Adcap quien destacó que “la suba en las tasas de las Lecap se debe en mayor medida por cierres de posiciones de “carry trade” por parte de inversores extranjeros de cara las elecciones”

Con una visión similar, Matías Roig, director de Portfolio Personal Inversiones, sostiene que la explicación del empinamiento de la curva de Lecap radica en la incertidumbre que vislumbra el mercado respecto de un resultado electoral adverso para el oficialismo y a favor de la oposición.

“A diferencia de lo observado en los bonos en dólares (la curva se fue normalizando desde fines de abril), los instrumentos en pesos todavía reflejan cierta desconfianza sobre el panorama político. En el transcurso de las semanas, se fue incrementando la pendiente de la curva de rendimientos de las Lecap, lo cual significa que el mercado todavía considera que a futuro existe un riesgo de que la oposición gane y se interrumpa el sendero de desinflación”, explicó el director de PPI.

Desde la mesa de dinero de un banco local asentían sobre la salida de fondos de carry trade. “Estuvimos viendo salida de fondos en activos en pesos, típicamente las Lecap. A menos de dos semanas para las PASO y, aprovechando la estabilidad del tipo de cambio de las últimas semanas, inversores internacionales y locales buscan evitar quedarse en pesos para dolarizar las carteras y volver a ingresar, eventualmente luego de los comicios o incluso buscando a octubre como nueva fecha de posicionamiento”, comentaron.

2. Tasa de Lecap acompaña la suba de tasas del BCRA

Por otro lado, la suba de tasas en pesos acompaña la dinámica de tasas de interés de referencia del BCRA , haciendo que los rendimientos de las Lecap también se desplacen al alza.

Paula Gándara, head de research de Adcap agregó que la suba de tasas de Lecap responde también al contexto general del mercado local de suba de tasas.

MIRÁ TAMBIÉN Cuáles son los modelos de autos que más se vendieron en julio

“El Banco Central llevó la tasa de política de 58.72% de mediados de julio a la 60.27% del día de ayer. Por su parte, la Badlar pasó desde el mínimo de julio de 47.625% al último dato disponible de 49.5%”, comentó.

Un operador de bonos de un banco local sostuvo que, si bien se vio una baja de tasas desde la estabilidad cambiaria, el hecho de que el BCRA haya implementado un piso en la tasa en los próximos meses, sumado a la devaluación esperada, hace que las tasas de interés futuras se desplacen al alza.

A su vez, desde el mercado entienden que la autoridad monetaria no tiene margen para bajar la tasa de interés y que, por lo tanto, la tasa de Lecap permanecería alta en las próximas semanas.

Justamente, mirando hacia adelante, Gándara espera que tasas altas se mantengan en las próximas semanas.

“Creemos que las tasas continuarían altas durante el escenario electoral. En nuestra opinión, el Banco Central no tiene lugar para relajar la política monetaria en busca de contener las expectativas de inflación y el tipo de cambio”, dijo.

En línea con Gándara, el operador del banco que pidió no ser nombrado sostuvo que desde la compañía esperan que la tasa en pesos permanezca alta durante el proceso electoral ya que la misma trae tranquilidad en el mercado cambiario, vital para un buen resultado del gobierno en las elecciones.

3. Vencimientos de Lecap post- elección

Otro de los factores que miran los analistas a la hora de explicar la suba de tasas de las Lecap y el empinamiento de la curva de dicho instrumento, esta relacionado con los vencimientos de las ya emitidas, los cuales comienzan a caer luego de las elecciones.

Alejandro Terán, operador de Portfolio Investment entiende que el empinamiento de la curva de Lecap viene dado por la acumulación de estos instrumentos que comienzan a vencer luego del final de mandato de Mauricio Macri y que, la incertidumbre electoral hace que las tasas luego de diciembre sean más altas que las de más corto plazo.

“Hace dos meses, la mayoría de Lecap vencía en este año, mientras que ahora vamos viendo que muchas caen en la próxima gestión. De esta manera, a medida que nos aceramos a la fecha de un cambio de gobierno, más y más letras emitidas van a ir venciendo luego del 10 de diciembre de 2019, con toda la incertidumbre que ello implica”, agregó Terán.

Como señalan todos los analistas, el factor electoral resulta determinante para explicar el diferencial de tasa.

“Como lo que está en juego en esta elección son propuestas económicas y modelo de país muy diferentes, esta incertidumbre se traslada a la tasa de interés. Todo lo que pase posterior al vencimiento de la gestión de Macri, tendrá una tasa de descuento más elevada producto de la gran incertidumbre que enfrenta el mercado”

La única manera en la que es esperable que las Lecap no sigan empinándose en las próximas semanas es que el resultado en las Paso sea favorable a Macri.

“Cuanto más nos acerquemos al final del mandato, deberíamos esperar que se acentúe el empinamiento de la curva de Lecap, a menos que en las Paso haya un marcado mensaje electoral que marque un apoyo a Macri o que la propuesta económica de Alberto Fernández sea más clara y más favorable al mercado”, anticipó el analista de Portfolio Investment.

4. Suba del dólar post- elecciones

Finalmente, desde el mercado señalaban que otro de los factores que explican la suba de tasas de Lecap se debe a cuestiones de expectativa de devaluación sigue siendo alta para finales de año.

“El empinamiento de la curva de Lecap viene dado por el hecho de que el nivel del tipo de cambio real actual no equilibra la cuenta corriente (comercio, turismo e intereses) con la cuenta financiera (ahorro en dólares de particulares y empresas). Este desequilibrio hoy no llega a la cotización del dólar porque el FMI le deja vender dólares al Tesoro, pero el mercado ya sabe que estos dólares extras no estarán el próximo año (todos esperamos que no estén. Todo el mercado espera un salto del tipo de cambio post elecciones, por eso es que pese a la caída en la tasa de inflación actual (que hace bajar las tasas de Lecap cortas), no sólo no caen, sino suben las tasas largas”, agregaron desde un banco local.

JULIÁN YOSOVITCH