El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, recibió a la embajadora de Australia en la Argentina, Sarah Roberts, en un encuentro oficial orientado a fortalecer los vínculos institucionales y explorar oportunidades de cooperación bilateral, con eje en la actividad minera.

(Gentileza prensa de Gobierno)

La reunión se llevó a cabo en la Sala Eloy Próspero Camus de Casa de Gobierno y contó con la participación de la ministra de Gobierno, Laura Palma, y la secretaria de Relaciones Institucionales, Claudia Sarmiento, quienes acompañaron al mandatario provincial.

Durante el encuentro, la embajadora expresó su satisfacción por la visita y subrayó el potencial de articulación entre ambas regiones, especialmente en el ámbito minero, un sector estratégico tanto para San Juan como para Australia.

“Es un placer enorme estar aquí, especialmente con el señor gobernador. El año pasado fui a visitar mi ciudad en Australia, Adelaide, para hablar un poquito sobre el potencial de minería y el intercambio en este sector entre San Juan y Australia”, señaló Roberts.

En ese sentido, destacó que, a pesar de ser su primera visita a la provincia, identificó amplias oportunidades de cooperación: “Realmente existe mucha oportunidad de intercambio entre Australia y San Juan, especialmente por la capacidad de Australia en el área de minería. Hay objetivos en común en cuanto a la minería entre nuestra provincia y su país”.

Asimismo, la diplomática puso en valor la trayectoria australiana en el desarrollo del sector y manifestó la disposición de su país para compartir conocimientos: “Australia tiene mucha experiencia y estamos listos para compartir nuestra experiencia”.

El encuentro se enmarca en una estrategia de apertura internacional de la provincia, que busca atraer inversiones y fortalecer vínculos con países con trayectoria en minería, una de las principales actividades económicas de San Juan.