La rutina diaria en el corazón de Capital tendrá una pausa obligada. Desde este martes 10 de febrero, una importante arteria de Capital permanecerá cerrada al tránsito por trabajos de infraestructura cloacal que buscan mejorar el servicio para los vecinos.

Según informó oficialmente el área de Servicio Cloaca, se realizarán tareas de renovación de una conexión domiciliaria sobre calle O’Higgins, en el tramo comprendido entre Belgrano y avenida Rioja. Para poder llevar adelante las maniobras, el tránsito será interrumpido de manera total durante un lapso estimado de dos días.

El operativo incluirá maquinaria y personal especializado, por lo que desde el organismo remarcaron la necesidad de liberar completamente la calzada para garantizar la seguridad de trabajadores y conductores. La zona contará con señalización preventiva y carteles indicativos que orientarán a los automovilistas hacia calles alternativas.

Desde el área responsable señalaron que este tipo de intervenciones forman parte de un plan de mantenimiento y mejora de la red cloacal, fundamental para el correcto funcionamiento del sistema y la calidad de vida de los vecinos.

Las autoridades pidieron paciencia y colaboración, especialmente a quienes transitan habitualmente por la zona, y recomendaron planificar recorridos con antelación hasta que finalicen los trabajos y se restablezca la circulación normal.