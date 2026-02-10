La tranquilidad de Rawson se vio alterada por una escena que terminó con dos jóvenes detenidos y un robo frustrado. Personal de la Comisaría 6ª aprehendió a dos hombres acusados de intentar robar la batería de una camioneta estacionada en la vía pública.

Fuentes policiales informaron que el procedimiento se inició cuando efectivos policiales observaron a los ladrones, identificados como Castro y Martínez, ambos de 24 años, caminando por calle Alvear en actitud sospechosa. Al advertir la presencia policial, los sujetos descartaron una mochila, lo que llamó de inmediato la atención de los uniformados.

Publicidad

Al revisar el bolso, los efectivos constataron que en su interior había una batería de 12 volts, lo que derivó en la rápida intervención y posterior identificación del propietario. La víctima, un hombre de 38 años, indicó que el elemento pertenecía a su camioneta Peugeot 504, la cual se encontraba estacionada en el lugar.

Al inspeccionar el vehículo, la Policía comprobó que el cable del borne de la batería había sido cortado, evidenciando el uso de un elemento idóneo para cometer el ilícito. Gracias a la intervención inmediata, el robo no llegó a concretarse.

Publicidad

Ante la situación, tomó intervención el Ayudante Fiscal, Dr. Francisco Montaño, de la UFI Flagrancia, quien dispuso el inicio del procedimiento de flagrancia, dejando a los dos acusados a disposición de la Justicia.

Una vez más, la rápida acción policial evitó que el delito se consumara y permitió devolver tranquilidad a una zona donde los vecinos reclaman mayor seguridad. En Rawson, esta vez, el robo quedó en intento y la Justicia ya interviene.