San Juan atraviesa uno de los momentos más determinantes de su historia minera y, para el presidente de CAPRIMSA, Fernando Godoy, la provincia no puede seguir dependiendo de “los estados de ánimo de los presidentes de turno” mientras se consolida una ventana histórica para el desarrollo del cobre.

Durante su participación en El Café de la Política, Godoy sostuvo que San Juan debe enfocarse en acelerar las condiciones políticas, legales y económicas para acompañar el desembarco de inversiones multimillonarias vinculadas a los proyectos mineros más importantes del país.

“Dejemos de mendigar, no podemos depender de los estados de ánimo de los presidentes de turno”, afirmó el dirigente empresario, al remarcar que la provincia tiene una oportunidad inédita de crecimiento gracias al avance de los proyectos Vicuña, Los Azules y El Pachón.

El planteo de Godoy se apoya en números concretos que hoy entusiasman al sector minero y económico de la provincia. El proyecto Vicuña —integrado por Josemaría y Filo del Sol— anunció inversiones por US$18.000 millones y prevé comenzar producción hacia 2030.

En paralelo, Los Azules, uno de los grandes proyectos cupríferos de San Juan, ya cuenta con aprobación dentro del RIGI y contempla inversiones superiores a los US$2.700 millones, además de miles de puestos de trabajo directos e indirectos.

A eso se suma El Pachón, de la minera Glencore, que proyecta inversiones cercanas a los US$9.500 millones y podría convertirse en una de las minas de cobre más importantes de Sudamérica.

Godoy planteó que, si esos proyectos avanzan en los próximos años, San Juan podría transformar completamente su matriz económica y reducir drásticamente su dependencia de la coparticipación nacional. “¿Cómo hacemos para que San Juan no se desarrolle? Tenemos un San Juan floreciente, podemos independizarnos de la coparticipación pública”, expresó.

Las proyecciones oficiales y privadas acompañan esa visión. Distintos informes señalan que San Juan podría concentrar cerca del 80% del potencial cuprífero argentino y alcanzar exportaciones de entre US$15.000 y US$20.000 millones anuales hacia 2035.

La necesidad de un marco legal

Uno de los puntos centrales de las declaraciones de Godoy estuvo vinculado a la discusión por la futura ley de proveedores mineros que impulsa el Gobierno provincial y que busca garantizar participación local en la cadena de valor.

El titular de CAPRIMSA insistió en que la provincia necesita un “encuadre legal” para asegurar que las empresas mineras contraten mano de obra y proveedores sanjuaninos.

“Necesitamos un marco legal. La minería es nuestra, por derecho constitucional, los minerales son sanjuaninos y las condiciones tienen que ser puestas en San Juan”, afirmó.

En ese sentido, defendió que la futura normativa provincial sería incluso “la más benigna y aceptable” dentro del mapa minero argentino, al compararla con legislaciones de provincias como Catamarca, Salta, Neuquén y Santa Cruz.

Para Godoy, la discusión no pasa por frenar inversiones sino por dar previsibilidad y reglas claras tanto a las mineras como a las empresas locales.

“Si nos vamos a respetar los dos, ¿cuál es el problema de firmar un acuerdo?”, sostuvo al referirse a los compromisos entre compañías y proveedores sanjuaninos.

El dirigente empresario también consideró que el desafío actual ya no pasa por discutir si habrá minería, sino por cómo San Juan se prepara para absorber el impacto económico, laboral y social que traerá el desarrollo cuprífero.

Con proyectos que prometen inversiones multimillonarias, demanda de empleo calificado y exportaciones récord, el mensaje de CAPRIMSA apunta a que la provincia deje atrás la incertidumbre política nacional y avance con una estrategia propia de desarrollo.