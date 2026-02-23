La ciudad de Nueva York se encuentra en estado de emergencia climática y bajo un toque de queda temporal ante la inminente llegada de una tormenta de nieve considerada excepcional, que azota gran parte del noreste de Estados Unidos. La medida, anunciada por el alcalde Zohran Mamdani, incluye la restricción de circulación para vehículos no esenciales desde las 21:00 del domingo hasta el mediodía del lunes, con el objetivo de preservar la seguridad pública y facilitar las labores de respuesta ante condiciones extremas.

Las autoridades advirtieron que la ciudad no ha experimentado una tormenta de esta magnitud en aproximadamente una década. Los pronósticos meteorológicos indican posibles acumulaciones de nieve que podrían oscilar entre 45 y 60 centímetros, e incluso superar los 70 centímetros en algunas zonas, acompañadas de vientos intensos y condiciones propias de ventisca.

Como parte de las restricciones, se ordenó cerrar calles, puentes y carreteras al tránsito general (incluidos automóviles, camiones, scooters y bicicletas eléctricas) permitiendo solamente desplazamientos esenciales y urgentes. Además, se suspendieron numerosas operaciones de transporte, incluyendo la cancelación de miles de vuelos comerciales en la región metropolitana y la paralización del transporte público.

La tormenta ha generado alertas meteorológicas que afectan a más de 40 millones de personas a lo largo de la costa este y la región Atlántico medio de Estados Unidos, desde Carolina del Norte hasta el norte de Maine, con cortes de suministro eléctrico en amplias zonas.

En paralelo, las autoridades educativas decidieron otorgar jornada libre por nieve a cerca de 900.000 estudiantes del sistema público de Nueva York, cancelando incluso las clases remotas programadas. La situación continúa evolucionando mientras los servicios de emergencia y limpieza trabajan para mitigar los efectos de esta tormenta histórica.