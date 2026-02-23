Un accidente de grandes dimensiones se registró este lunes en el departamento Pocito, sobre la Ruta Nacional 40 a la altura del kilómetro 35, en la localidad de Carpintería. El choque involucró a un camión Dodge 74 y a un automóvil Volkswagen Suran, y generó una escena impactante en plena calzada.

Según los primeros informes oficiales, no se reportaron víctimas fatales. El siniestro se produjo cuando el vehículo menor, conducido por Federico Chaparro, de 36 años, impactó desde atrás al camión, guiado por Jorge Soliver, de 46. Por causas que aún se investigan, el rodado de mayor porte terminó volcado al costado de la ruta, dentro de un zanjón.

Publicidad

El Volkswagen Suran, en tanto, quedó con su parte frontal completamente destruida. El parabrisas terminó destrozado y las ruedas delanteras sufrieron graves daños producto del fuerte impacto contra la parte trasera del camión.

A pesar de la violencia del choque, el conductor del camión no presentó heridas de consideración. Chaparro, por su parte, fue trasladado al hospital departamental de Pocito tras manifestar un fuerte dolor en el cuello y sentirse desorientado, aunque en principio sus lesiones no revestirían gravedad.

Publicidad

En el lugar trabajó personal policial y de emergencias médicas, mientras que la UFI Delitos Especiales tomó intervención para determinar responsabilidades y establecer las circunstancias precisas en que se produjo el siniestro.