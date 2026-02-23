La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la suspensión de la fecha 9 del Liga Profesional de Fútbol del Torneo Apertura 2026, programada originalmente entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo. La medida responde al conflicto que enfrenta el organismo con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que presentó una denuncia por presunta evasión impositiva y retención indebida de aportes contra la dirigencia del fútbol argentino.

Según el comunicado oficial de la AFA, la decisión fue tomada en rechazo a la denuncia y en respaldo institucional a las autoridades de la entidad, que consideran que no existe deuda exigible con el fisco y que los pagos fueron realizados antes de sus vencimientos. La AFA afirmó además que elevó el planteo ante la Justicia y que aguarda la resolución de la Cámara de Apelaciones.

La suspensión de partidos no se limita a la Liga Profesional: también abarca otras categorías del fútbol argentino, incluidas divisiones formativas y torneos de ascenso, que se sumarían al paro durante ese fin de semana.

Entre los encuentros afectados se encuentran partidos de alto perfil programados para esa jornada, como River Plate vs. Atlético Tucumán, Central Córdoba vs. Boca Juniors, San Lorenzo vs. Independiente y Racing vs. Huracán, entre otros.

El conflicto judicial se originó con la denuncia presentada por ARCA en diciembre pasado, que investiga presuntas irregularidades tributarias ocurridas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 por montos millonarios, y que derivó en citaciones a declarar a dirigentes como el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino.

Dirigentes de clubes y representantes del fútbol argentino consideran que la medida judicial y la denuncia implican una persecución al deporte y han expresado su respaldo unánime a la decisión de parar las actividades programadas para esos días.

La suspensión marca un capítulo de tensión institucional en el fútbol argentino y deja en expectativa la reprogramación de la fecha 9 y el resto de los partidos afectados, en un calendario ya ajustado por competencias y compromisos deportivos.