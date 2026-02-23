La Unión Docentes Argentinos (UDA), uno de los gremios docentes con representación en todo el país e integrante de la Confederación General del Trabajo (CGT), advirtió que el inicio del ciclo lectivo podría correr serio riesgo si el Gobierno Nacional no convoca en forma urgente a la paritaria docente.

El pronunciamiento fue realizado por su secretario general, Sergio Romero, quien además se desempeña como secretario de Políticas Educativas de la CGT. Desde la conducción nacional del sindicato señalaron que el sector atraviesa “el mayor recorte presupuestario en décadas”, situación que (según afirmaron) ha llevado el salario mínimo docente a niveles de indigencia.

Publicidad

La UDA es un sindicato de alcance federal que representa a docentes de distintos niveles y modalidades del sistema educativo argentino. Participa en las negociaciones salariales nacionales y provinciales y forma parte de las discusiones paritarias que fijan el piso salarial docente en todo el país.

Romero sostuvo que la paritaria nacional docente es una “herramienta indispensable de paz social” y remarcó que su convocatoria resulta clave no solo para actualizar salarios, sino también para garantizar previsibilidad en el sistema educativo.

Publicidad

Desde el gremio también expresaron preocupación por el impacto de la reducción de recursos en áreas sensibles como la educación técnica, advirtiendo que la falta de inversión compromete la calidad educativa y el funcionamiento de las instituciones.

Finalmente, el titular de la UDA ratificó que el sindicato defenderá los derechos salariales y laborales del sector, y anticipó que el conflicto podría profundizarse si no hay una respuesta oficial en los próximos días, en la antesala del inicio formal de clases en varias jurisdicciones del país.