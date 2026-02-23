El Ministerio de Gobierno de San Juan informó que los usuarios del sistema Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) deben verificar que su tarjeta esté registrada y correctamente asociada a un Documento Nacional de Identidad (DNI). Este paso resulta clave para acceder a beneficios y realizar gestiones de manera ágil y segura.

Para comprobar la titularidad, los usuarios pueden ingresar al enlace oficial del sistema SUBE, donde es posible conocer qué tarjeta está vinculada a un DNI determinado o, ingresando el número de tarjeta, visualizar los últimos dígitos del documento asociado.

Desde la cartera provincial explicaron que registrar la SUBE permite gestionar la Tarifa Social, beneficio que otorga descuentos en el transporte público a personas que cumplen determinados requisitos. Además, facilita la recuperación del saldo en caso de pérdida o robo del plástico.

Otro de los beneficios es la posibilidad de consultar el saldo disponible y realizar trámites de manera online, sin necesidad de acudir presencialmente a un centro de atención. Esto simplifica gestiones y reduce tiempos de espera.

En caso de que la tarjeta no esté registrada, los usuarios pueden crear una cuenta en el sitio oficial y completar el trámite en pocos pasos. Registrar la SUBE no solo garantiza el acceso a descuentos y beneficios, sino que también brinda mayor seguridad y control sobre su utilización cotidiana.