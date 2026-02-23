Dos sujetos fueron detenidos en Capital acusados de protagonizar un robo agravado contra un conductor de la aplicación Didi. El hecho ocurrió cuando la víctima, un hombre de 46 años, acudió a un viaje solicitado en inmediaciones de calle Arnobio Sánchez, entre Correa y Almirante Brown.

De acuerdo a la información policial, al arribar al lugar el chofer fue abordado por dos hombres, identificados como Quevedo (26) y Flores (29), quienes lo amenazaron con un cuchillo y le sustrajeron un teléfono celular y documentación personal.

Publicidad

Un testigo del hecho dio aviso inmediato a la Policía, lo que permitió un rápido operativo en la zona. Minutos después, efectivos de la Comisaría 2ª lograron localizar y aprehender a los sospechosos en el interior de la cancha de Árbol Verde.

Durante el procedimiento se secuestró el arma blanca presuntamente utilizada en el asalto, además de los elementos denunciados como robados por la víctima.

Publicidad

El ayudante fiscal Caballero Vidal Agustín, de la UFI Flagrancia, dio inicio al procedimiento especial de flagrancia. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.