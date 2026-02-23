El gobierno de Suiza confirmó el congelamiento de 687 millones de francos suizos (equivalentes a más de US$ 880 millones) en activos vinculados al expresidente venezolano Nicolás Maduro y personas de su entorno. La decisión fue adoptada como medida preventiva para impedir la retirada o dispersión de fondos investigados por presunto origen ilícito.

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores suizo, los activos fueron reportados por intermediarios financieros a la Oficina de Información sobre Blanqueo de Capitales luego de la entrada en vigor de la orden de congelamiento, dispuesta el 5 de enero por el Consejo Federal de Suiza.

La resolución se produjo tras la captura de Maduro el 3 de enero en Caracas y su posterior traslado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos vinculados a narcotráfico y corrupción. Las autoridades suizas señalaron que la medida apunta a proteger la integridad del sistema financiero helvético mientras se investiga el origen de los fondos.

Desde el Ejecutivo suizo aclararon que el congelamiento tiene carácter preventivo y no implica una confiscación definitiva. En caso de comprobarse el origen ilícito del dinero, los activos podrían ser objeto de procesos judiciales y eventualmente restituidos conforme a la legislación internacional vigente.

El caso se suma a una serie de acciones adoptadas por distintos países en el marco de investigaciones internacionales por presuntos delitos financieros vinculados a exfuncionarios venezolanos, en un escenario judicial que continúa en desarrollo.