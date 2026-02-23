Un hombre de 40 años fue detenido en el departamento Chimbas acusado de hurto en grado de tentativa, luego de ser sorprendido dentro del fondo de una vivienda ubicada en calle Tucumán Norte, en Villa Centenario.

El hecho ocurrió cuando la propietaria del domicilio, una joven de 26 años, advirtió la presencia del sujeto (identificado como Brizuela) en el interior de su propiedad. Ante la situación, la mujer se asustó, cerró las puertas de reja y dio aviso inmediato al 911.

Tras la alerta, efectivos policiales llegaron rápidamente al lugar. El sospechoso intentó darse a la fuga, pero fue perseguido y finalmente aprehendido en un descampado situado frente a la casa de la víctima.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron distintos efectos que el detenido habría intentado sustraer del domicilio, los cuales quedaron incorporados a la causa como elementos probatorios.

En el lugar se hizo presente el ayudante fiscal Usin Emiliano, de la UFI Flagrancia, quien ordenó el inicio del procedimiento especial de flagrancia. El acusado permanece detenido y a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.